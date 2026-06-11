Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh ghép mặc trang phục Cảnh sát giao thông

  • Thứ năm, 11/6/2026 21:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đăng ảnh ghép mặc trang phục Cảnh sát giao thông (CSGT) kèm lời lẽ câu view trên Facebook, một thanh niên tại Cao Bằng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

L.A.H làm tường trình tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh thủ đô.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng phát hiện tài khoản Facebook "T.H.H.L" đăng tải hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa, ghép mặc trang phục lực lượng CSGT kèm nội dung: "Chuẩn bị đi bắt xe thôi anh em, qua chỗ này cẩn thận nhé, em xử lý đó". Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook là L.A.H (SN 2002), trú tại xóm Cốc Tém, xã Lý Bôn. H không thuộc lực lượng CSGT.

Tại cơ quan công an, H thừa nhận hành vi tự ý dùng công nghệ, thủ đoạn để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh cá nhân mặc trang phục của lực lượng CSGT.

Qua phân tích của lực lượng công an, L.A.H đã nhận thức hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm và gỡ hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội đối với L.A.H.

Qua sự việc nêu trên, cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng, chỉnh sửa, ghép hình ảnh mặc trang phục lực lượng vũ trang; không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream xúc phạm lực lượng thi hành công vụ

Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà M.T.Q vì sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

12:58 23/5/2026

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

10:17 27/4/2026

Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin 'cả làng bị thu hồi đất'

Công an xã An Khánh, TP Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp bịa đặt thông tin về việc thu hồi đất.

08:10 26/4/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://anninhthudo.vn/xu-phat-hanh-chinh-75-trieu-dong-vi-dang-anh-ghep-mac-trang-phuc-canh-sat-giao-thong-post656043.antd

Theo An ninh thủ đô

trang phục CSGT Cao Bằng ảnh ghép CSGT Cảnh sát giao thông Công an Cao Bằng

    Đọc tiếp

    Pha duong day mua ban ma tuy tren bien hinh anh

    Phá đường dây mua bán ma túy trên biển

    1 giờ trước 21:44 11/6/2026

    0

    Lực lượng chức năng vừa phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ các xã biên giới Việt - Lào về vùng biển tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý