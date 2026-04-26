Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin 'cả làng bị thu hồi đất'

  • Chủ nhật, 26/4/2026 08:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã An Khánh, TP Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp bịa đặt thông tin về việc thu hồi đất.

tung tin anh 1

Cơ quan công an làm việc với N.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã An Khánh phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung "cả làng sẽ bị thu hồi hết đất nông nghiệp".

Đây là thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh và làm rõ người đăng tải thông tin là N.T.N (trú tại xã An Khánh).

Ngày 23/4, Công an xã An Khánh đã làm việc với N.T.N.

Tại cơ quan Công an, N.T.N khai nhận nội dung đăng tải trên là không đúng sự thật, do bản thân tự nghĩ ra.

Công an xã An Khánh đã ra Quyết định xử phạt trường hợp vi phạm với số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Em gái dùng tên, tuổi và nhà đất của chị để lừa tiền

Sử dụng căn hộ và thông tin cá nhân của chị gái để thuê người làm giả giấy tờ về nhà đất, Dung ra phòng công chứng bán tài sản của người thân để chiếm đoạt tài sản.

11:40 21/4/2026

Lập tài khoản giả danh vợ cũ, đăng tin tìm người 'giao lưu tình cảm'

Sau ly hôn, người chồng tạo tài khoản Facebook “ảo” của vợ cũ, dùng ảnh vợ cũ làm hình đại diện rồi đăng tải thông tin, hình ảnh lên các hội nhóm tìm người “giao lưu tình cảm”, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự vợ cũ.

11:52 12/4/2026

Nam thanh niên lên mạng đặt mua sổ đỏ giả rồi đem đi lừa đảo

Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

11:26 10/4/2026

Thanh Hà/Tiền Phong

