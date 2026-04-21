Em gái dùng tên, tuổi và nhà đất của chị để lừa tiền

Sử dụng căn hộ và thông tin cá nhân của chị gái để thuê người làm giả giấy tờ về nhà đất, Dung ra phòng công chứng bán tài sản của người thân để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giáp Thị Phương Dung (SN 1983, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan, bị cáo Vũ Thị Liên (SN 1967, ở phường Thanh Liệt, Hà Nội, công chứng viên) cũng bị xem xét về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Giáp Thị Phương Dung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Giáp Thị Phương Dung làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng ở Hà Nội đến tháng 6/2021, thì nghỉ việc và làm kinh doanh tự do. Do kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ, Dung nảy sinh ý định sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tiền của các cá nhân.

Cụ thể, đầu năm 2021, Dung quen biết anh Nguyễn Văn D., nhiều lần vay tiền, nên biết anh này có điều kiện kinh tế. Đến khoảng tháng 9/2022, Dung biết vợ chồng chị gái mình có sở hữu căn chung cư ở phường Hoàng Mai, Hà Nội và cho người khác thuê lại.

Dung sử dụng căn hộ và thông tin của chị gái mình để thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, bị cáo giới thiệu với anh D. về việc bản thân có nhu cầu chuyển nhượng căn chung cư trên.

Dung đưa cho anh này xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) và dẫn đi xem nhà. Anh D. đồng ý nhận chuyển nhượng căn hộ với giá 2 tỷ đồng.

Dung cũng xin mẫu hợp đồng ủy quyền của một văn phòng công chứng và soạn thảo nội dung về việc "Dung được vợ chồng chị gái toàn quyền tặng cho, nhận đặt cọc, bán, thế chấp tại ngân hàng với căn chung cư trên". Bị cáo cũng tự ý giả mạo chữ ký của vợ chồng chị gái mình trên hợp đồng này.

Cáo buộc thể hiện Dung đã gửi bản hợp đồng ủy quyền trên đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ. Bị cáo Vũ Thị Liên sau đó đã xem xét duyệt ký.

Sau khi nhận được hợp đồng ủy quyền trên, Dung đưa cho anh D. xem. Đến ngày 28/10/2022, Dung và anh D. đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ để ký hợp đồng mua bán căn hộ. Bị cáo Liên ký công chứng viên hợp đồng trên.

Hoàn tất thủ tục, anh D. chuyển 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của Dung. 2 bên thỏa thuận sẽ thanh toán phần tiền còn lại sau khi làm thủ tục sang tên.

Khoảng tháng 2/2023, khi anh D đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai, Hà Nội (nay là Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh 4) để làm thủ tục sang tên, thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả.

Anh D yêu cầu Dung phải hoàn trả số tiền 1,7 tỷ đồng tiền mua căn hộ và 2,6 tỷ đồng tiền vay mượn. Do bị cáo không trả lại tiền nên anh D. tố giác hành vi lừa đảo của Dung ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra, gia đình Dung đã nộp cho cơ quan điều tra số tiền 4,3 tỷ đồng để bồi thường cho anh D. Nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dung.

Ngoài ra, Dung bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nạn nhân khác là chị Lê Thị Xuân L. Bị cáo tự giới thiệu là Giám đốc ngân hàng, tặng quà để chị này tin tưởng.

Khoảng tháng 9/2022, bị cáo hỏi vay chị L. 5 tỷ đồng để đáo hạn cho khách hàng. Bị cáo tiếp tục làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Thanh Xuân (cũ), hợp đồng ủy quyền để thế chấp cho khoản vay.

Do tin tưởng nên chị L. cho Dung vay 2,2 tỷ đồng . Đến ngày 4/10/2022, Dung trả lại bị hại 1 tỷ đồng và vay lại 800 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 2 tỷ đồng .

Viện kiểm sát xác định Giáp Thị Phương Dung đã chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng của 2 bị hại và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng bị cáo Vũ Thị Liên đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chứng viên, không chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền tại Văn phòng công chứng. Sai phạm này dẫn đến việc bị cáo Dung đã lợi dụng sơ hở để giả mạo chữ ký trong hợp đồng ủy quyền nhằm chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng của anh D.

Đưa các bị cáo ra xét xử, song tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Liên vắng mặt vì sức khỏe, nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định hoãn xét xử.