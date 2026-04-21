Truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2022, Vũ Văn Duy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát, đã nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Văn Duy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 1), phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Văn Định.