Hộ kinh doanh trâu Thúy Hằng bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

  • Thứ ba, 21/4/2026 10:15 (GMT+7)
Công an Hà Nội cho biết thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Việt Hưng phối hợp UBND phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và phát hiện hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh thịt trâu Thúy Hằng (nhà G1BT7, KĐT Việt Hưng) có hành vi xả nước thải không đúng quy định ra vỉa hè, lòng đường.

Hành vi này vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Đáng chú ý, theo Nghị quyết 08/2025/NQ-HĐND, mức xử phạt được áp dụng tăng gấp đôi.

Ho kinh doanh trau, Thuy Hang, nha G1BT7, KDT Viet Hung, Chu oto Hop Luc, DN oto Hop Luc, Gdoc oto Hop Luc anh 1

Kiểm tra hộ kinh doanh thịt trâu Thúy Hằng, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ga-ra ôtô của Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ ôtô Hợp Lực (khu đất Cõi Bà Nhắn, tổ 2 phường Việt Hưng), lực lượng chức năng xác định cơ sở chưa thực hiện đăng ký môi trường theo quy định đối với cơ sở đang hoạt động.

Cơ quan chức năng cho biết đơn vị vi phạm thuộc Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP và cũng bị áp dụng mức xử phạt gấp 2 lần theo quy định của HĐND TP Hà Nội.

Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm các trường hợp theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Cao Thắng/VOV

