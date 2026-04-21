Cựu phó chủ tịch phường tổ chức 'tiệc ma túy'

Cơ quan tố tụng xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm là người khởi xướng việc sử dụng ma túy. Và trong phòng "bay lắc", nhân viên nữ "xào ke, kẻ đường" phục vụ nhóm khách đến quán.

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử 32 bị cáo, do có các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội).

Trong vụ án, 2 chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990), Đặng Thế Chung (SN 1992, ở phường Tương Mai, Hà Nội) bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ cức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) hầu tòa với cáo buộc "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tiếp đến, Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung, nghề nghiệp là giáo viên) bị cáo buộc phạm tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, 3h ngày 8/6/2025, cơ quan công an kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy. Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

2 chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm "cảnh giới" và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác. Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp "xào ke", sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định, Phó chủ tịch phường Phú Lãm - bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

2 người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau. Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong "phòng bay", Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, "xào", kẻ ra thành các đường nhỏ, rồi mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay" tại quán Hoàng Kim. Cựu Phó chủ tịch phường khẳng định giữa mình và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền, nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, bị cáo sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Lại Quốc Việt khẳng định bị cáo Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, điều tra xác định khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào, còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật. Tuy nhiên, khi đang thực hiện, thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Phiên tòa hiện đang trong phần thẩm ván và dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.