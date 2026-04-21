Nhận mức án 19 năm tù vì truy sát 3 người trong gia đình nhà vợ

Ngày 20/4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp) 14 năm tù về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt 19 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 5/1/2025, do ghen tuông với vợ, giữa Nguyễn Văn Mình và vợ là chị Huỳnh Thị H. (37 tuổi) xảy ra tranh cãi, sau đó chị H. nói Mình hãy về nhà mẹ đẻ.
Bị cáo Nguyễn Văn Mình tại tòa.
Tiếp đó, Mình đi lấy dao và vào phòng ngủ đâm chị H. vào vùng bụng, nghe tiếng kêu cứu của chị H., cha mẹ ruột chị H. từ phía sau nhà chạy vào can ngăn cũng bị Mình đâm gây thương tích. Sau đó, hàng xóm đã sang hỗ trợ đưa chị H. cùng cha mẹ đi bệnh viện cấp cứu.
Theo kết quả giám định, chị H. và cha mẹ bị thương tích 9-33%. Con dao do Mình dùng gây án được cơ quan chuyên môn kết luận có tính sát thương cao, phạm vào tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
