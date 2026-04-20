Nhìn từ vụ nữ sinh 'vướng' lao lý trên hành trình tìm lại chó lạc

Khi tìm cách chuộc lại con chó cảnh bị thất lạc, một nữ sinh viên năm thứ hai tại Hà Nội cùng bạn đã có hành vi tấn công người đang giữ con vật, sau đó mang chó rời đi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/11/2025, bà Nguồn (nhân viên một quán ăn tại khu vực Tây Nam Linh Đàm) phát hiện một con chó Pitbull Pháp chạy lạc vào quán. Do chủ quán không có nhu cầu nuôi, bà Nguồn cùng anh Việt (nhân viên quán) mang con chó về chăm sóc.

Con chó cảnh trong vụ việc.

Sau đó, anh Việt đăng tin bán con chó trên mạng xã hội và được anh Trường (trú tại Hưng Yên) hỏi mua với giá 1 triệu đồng. Anh Trường tiếp tục nhờ em trai là Giang đến giao dịch.

Trong khi đó, qua mạng xã hội, anh Trường phát hiện bài đăng tìm chó thất lạc của Đặng Minh Tâm (SN 2006, nữ sinh, bị can trong vụ án) nên đã liên hệ, cung cấp thông tin. Anh Trường cho biết có người đang rao bán con chó với giá 6 triệu đồng và đưa số điện thoại của Giang để Minh Tâm liên lạc. Chiều cùng ngày, Minh Tâm rủ bạn là Trần Minh Thuận (SN 2006, trú tại Hà Nội) đi cùng tới điểm hẹn.

Tại khu vực quốc lộ 5, khi thấy anh Giang ngồi trên xe máy, chở theo một lồng có hai con chó, Thuận đã điều khiển xe máy lao vào phía sau xe của anh này, đồng thời lớn tiếng nghi ngờ việc trộm chó. Khi anh Giang chưa kịp giải thích, Thuận đã dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân.

Trong lúc xô xát, xe máy bị đổ, cửa lồng chó bật mở. Tâm gọi tên “Sấm”, con chó lập tức chạy ra ngoài. Xác định đây là thú cưng của mình, Tâm cùng bạn nhanh chóng bế con chó rời khỏi hiện trường.

Hồ sơ vụ án thể hiện, hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Tâm mới đến cơ quan công an trình báo về việc mất chó.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Thuận và Tâm về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc, ông Đ.Đ.T (bố của bị can Tâm) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án một cách khách quan, công tâm.

“Đòi lại tài sản của mình” bằng vũ lực vẫn có thể cấu thành tội phạm

Liên quan đến vụ việc, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết trên thực tế, không hiếm các trường hợp vi phạm pháp luật khi “lấy lại tài sản của chính mình”.

Luật sư phân tích, pháp luật không chỉ bảo vệ quyền sở hữu mà còn bảo vệ quyền quản lý với tài sản. Người đang trực tiếp quản lý tài sản có quyền đối với tài sản đó, và việc chuyển giao phải dựa trên sự tự nguyện, đúng quy định pháp luật.

“Trong trường hợp nêu trên, nếu chủ vật nuôi lựa chọn trình báo cơ quan công an hoặc đề nghị cơ quan chức năng can thiệp để buộc người đang giữ tài sản trả lại thì sẽ không phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy”, luật sư nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Cường, cơ quan chức năng đã xác định con chó là tài sản hợp pháp của bị can. Tuy nhiên, do tài sản này đang do người khác trực tiếp quản lý, nên việc sử dụng vũ lực để giành lại đã xâm phạm đến quyền quản lý hợp pháp đó và có dấu hiệu cấu thành tội “Cướp tài sản”.

Phân tích rõ hơn, luật sư cho rằng hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công người đang giữ tài sản nhằm chiếm đoạt con chó đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội “Cướp tài sản” có khung hình phạt thấp nhất từ 3 năm đến 10 năm tù.

Đáng chú ý, dù tài sản thuộc quyền sở hữu của bị can, nhưng tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị can không phải là người trực tiếp quản lý. Pháp luật không cho phép dùng vũ lực để “giành lại” quyền quản lý từ người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Về vai trò của bị can Tâm, luật sư Cường cho biết, trong vụ việc này chủ chó không trực tiếp đánh người nhưng có cùng ý chí với đồng phạm đi đòi chó bằng cách dùng vũ lực và bị xử lý với vai trò đồng phạm giúp sức.

"Bởi trong tình huống này, chỉ cần một người đánh nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, người đi cùng biết nhưng không can ngăn, có những hành vi tiếp nhận ý chí và thống nhất ý chí với người đánh nạn nhân để lấy tài sản thì có căn cứ xác định là đồng phạm", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ do tòa án xem xét trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai, đánh giá toàn diện các yếu tố như tính chất, mức độ hành vi, nhân thân bị can cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Từ vụ việc này, luật sư đưa ra khuyến cáo, mọi tranh chấp tài sản cần được giải quyết bằng con đường hợp pháp. Người dân tuyệt đối không sử dụng vũ lực hoặc các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý mâu thuẫn. Trong trường hợp phát hiện tài sản của mình bị người khác chiếm giữ trái phép, cần trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

“Pháp luật nghiêm cấm việc dùng một hành vi vi phạm để xử lý một hành vi vi phạm. Mọi hành vi đe dọa, uy hiếp nhằm buộc người khác giao tài sản đều có thể bị xử lý hình sự”, luật sư Cường nhấn mạnh.