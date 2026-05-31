Đối tượng mua bán ma túy ra đầu thú

  • Chủ nhật, 31/5/2026 11:33 (GMT+7)
Sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng Chu Đức Hoàn (SN 1989; trú ở thôn Sơn Trung) đến Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h ngày 30/8, Nguyễn Đình Chiến (SN 1994) liên hệ với Chu Đức Hoàn để đặt mua ma túy với giá 1 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập Chu Đức Hoàn để làm việc, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Chu Đức Hoàn.

Công an xã Quốc Oai đã tiến hành truy tìm Chu Đức Hoàn và vận động gia đình, người thân liên hệ, động viên đối tượng ra trình diện. Ngày 23/5, Chu Đức Hoàn đã đến Công an xã Quốc Oai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Quốc Oai củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

