Cháy lớn kho chứa xe điện du lịch ở Gia Lai, cột khói bốc cao trăm mét

Kho chứa xe điện du lịch trên đường Lê Đức Thọ (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) phát hỏa dữ dội, cột khói bốc cao cả trăm mét.

Chiều 30/5, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h35 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại kho chứa xe điện du lịch (sát địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, khu phố 10, phường Quy Nhơn).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen nghi ngút.

Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ bên trong khu vực nhà kho, khói đen nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

Lực lượng chữa cháy được huy động tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 15h48, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều xe điện du lịch cháy rụi, trơ khung. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nhiều chiếc xe điện cháy trơ khung.