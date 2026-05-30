Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM mưa như trút nước kèm sấm chớp tối cuối tuần

  • Thứ bảy, 30/5/2026 23:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 30/5, nhiều nơi tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm sấm chớp. Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến giao thông tại một số khu vực gặp khó khăn.

Tối 30/5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Trường Sơn và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh, cơn mưa "trắng trời" kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Cơn mưa nặng hạt ập xuống bất ngờ khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp trở tay. Nhiều người phải tấp xe vào mái hiên, trạm dừng xe buýt để tránh mưa.

Video: Nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.
mua anh 1

Mưa như trút nước tối cuối tuần tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam.

Chiều tối 30/5, các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sét trên nhiều địa phương thuộc TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, các đám mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

mua anh 2

TPHCM xuất hiện mưa "trắng trời" tối cuối tuần. Ảnh: Ngô Tùng

Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và một số tuyến đường thoát nước kém.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc nắng nóng trở lại sau đợt mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể ở mức 36°C.

11 giờ trước

Chiều nay, nhiều khu vực nội thành Hà Nội hứng mưa lớn, nguy cơ ngập úng

Cơ quan khí tượng dự báo chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội có thể mưa rào và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng.

32:1907 hôm qua

Vì sao trung tâm Hà Nội có nơi ngập úng, chỗ gần như không mưa?

Tối 28/5, mưa dông cường suất lớn khiến nhiều tuyến đường phía Tây Hà Nội ngập úng, trong khi khu vực trung tâm gần như không có mưa đáng kể.

33:1951 hôm qua

https://tienphong.vn/tphcm-mua-nhu-trut-nuoc-kem-sam-chop-toi-cuoi-tuan-post1847700.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

mưa TP.HCM dông TP.HCM sấm chớp

    Đọc tiếp

    Khang dinh quan he hinh mau hop tac trong ASEAN hinh anh

    Khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN

    29 phút trước 23:35 30/5/2026

    0

    Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp, trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý