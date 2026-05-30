Hai người tắm suối đuối nước tử vong

Chiều nay (30/5), tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h00 hôm nay (30/5), nhóm 6 người gồm Nguyễn Quốc An (20 tuổi), Lê Thanh Tùng (22 tuổi), Lê Thị Cát Linh (21 tuổi), Lê Anh Khoa (22 tuổi), Phạm Hoàng Ngọc Huy (22 tuổi) và Lê Ngọc Thịnh (22 tuổi) cùng trú ở thành phố Đà Nẵng đến nhánh sông Nam thuộc tổ dân phố Tà Lang, phường Hải Vân để tắm. Khoảng 13h45, trong lúc tắm suối, An và Tùng bị đuối nước và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường, Công an phường Hải Vân đến hiện trường hỗ trợ các nạn nhân và làm các thủ tục đưa người bị nạn về gia đình.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân,thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận thông tin, lãnh đạo phường đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp các lực lượng hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời thăm hỏi, chia buồn với gia đình người bị nạn.

Khu vực xảy ra vụ việc chưa từng xảy ra đuối nước

Theo ông Dũng, vị trí các em tự đi tắm này chưa bao giờ xảy ra đuối nước. Qua vụ việc, UBND phường Hải Vân yêu cầu các lực lượng địa phương kiểm tra nhắc nhở và cảnh báo người dân.