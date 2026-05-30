Hơn 500 người dân xã Ba Vì được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Công an Hà Nội đã phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai và chính quyền xã Ba Vì tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Sáng 30/5, Trạm Y tế xã Ba Vì (Thành phố Hà Nội) đã nhộn nhịp người dân đến chờ đón đoàn công tác. Trong không gian y tế được bố trí khoa học, hình ảnh màu áo xanh của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô hòa lẫn cùng sắc áo blouse trắng của đội ngũ y bác sĩ tạo nên sự gắn kết, mang lại cảm giác bình yên và tin tưởng cho nhân dân.

Hơn 500 người có mặt tại đây phần lớn là người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Với nhiều người tuổi cao sức yếu, việc di chuyển quãng đường dài lên các bệnh viện tuyến Thành phố để thăm khám chuyên sâu vốn là một trở ngại lớn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP Hà Nội, phát biểu tại buổi tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Vì.

Thấu hiểu thực tế đó, chương trình không dừng lại ở một hoạt động thăm khám thông thường mà mang theo sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn. Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác gồm khoảng 20 giáo sư, bác sĩ đầu ngành, mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại về xã Ba Vì để phục vụ nhân dân.

Theo kế hoạch phối hợp, bên cạnh việc khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chỗ, đối với những trường hợp chẩn đoán mắc các bệnh lý nặng, đoàn công tác sẽ có phương án hỗ trợ trực tiếp chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục phác đồ điều trị chuyên sâu.

Để hiện thực hóa quy mô y tế chất lượng cao này ngay tại địa bàn cấp cơ sở, vai trò cầu nối của lực lượng An ninh Công an Thành phố được thể hiện xuyên suốt và mang tính chiến lược. Từ những ngày đầu năm 2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã chủ động khảo sát địa bàn, lên kế hoạch chi tiết và tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi, thống nhất phương án với Bệnh viện Bạch Mai.

Khối lượng công việc khổng lồ từ lập danh sách đối tượng ưu tiên, bố trí cơ sở vật chất, hệ thống máy móc y tế lưu động, cho đến các phương án bảo vệ an ninh trật tự đều được lực lượng An ninh điều phối tổ chức chặt chẽ, tạo ra một môi trường thăm khám chuyên nghiệp, an toàn.

Trực tiếp quán triệt nhiệm vụ tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an Thành phố thông tin, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương chăm lo sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước và định hướng của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Đối với lực lượng Công an Thủ đô, chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất".

Ghi nhận xã Ba Vì là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân luôn giữ gìn đoàn kết, chấp hành pháp luật và sát cánh cùng lực lượng Công an, đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố kỳ vọng hoạt động phối hợp sẽ hỗ trợ bà con sớm phát hiện các vấn đề y tế, từng bước nâng cao nhận thức tự chăm sóc sức khỏe.

PGS - TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại buổi tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Vì.

Về phía đơn vị chuyên môn, PGS TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân vùng khó khăn là sứ mệnh và trách nhiệm xuyên suốt của đơn vị. Sự đồng hành giữa đội ngũ thầy thuốc và lực lượng Công an mang chung mục tiêu phụng sự Tổ quốc, chăm lo cho cuộc sống bình yên, khỏe mạnh của nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều có quyền lợi tiếp cận với nền y tế tiên tiến.

Đón nhận sự hỗ trợ từ ban tổ chức, đại diện lãnh đạo xã Ba Vì gửi lời cảm ơn tới Công an Thành phố và Bệnh viện Bạch Mai. Việc đưa đoàn y tế về tận cơ sở đã giải quyết đúng nhu cầu tiếp cận y tế thiết thực của người có công và đồng bào dân tộc, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan chức năng đối với đời sống nhân dân.

Sự tận tâm của ban tổ chức đã nhận được sự ghi nhận chân thành từ những người dân đến thăm khám. Di chuyển khó khăn bước vào khu vực tư vấn, bác Nguyễn Xuân Tĩnh (67 tuổi, thương binh hạng 2/4 từng chiến đấu tại chiến trường K, hiện bị mất một chân) chia sẻ: "Do điều kiện sức khỏe và đi lại khó khăn, tôi ít khi có cơ hội được kiểm tra y tế toàn diện. Hôm nay, tôi thấy rất vinh dự khi được trực tiếp Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tận tình thăm khám. Nếu không có chương trình hôm nay thì những thương bệnh binh ở cơ sở như chúng tôi rất khó tiếp cận được với dịch vụ y tế chất lượng cao như thế này".

Cùng chung tâm trạng, bác Nguyễn Văn Đệ (75 tuổi, thương binh trú tại xã Ba Vì) bày tỏ: "Tôi cảm ơn sự quan tâm của Công an Thành phố và chính quyền địa phương đã đưa máy móc, thuốc men về tận nơi cho bà con. Đối với những người lính năm xưa và người cao tuổi tại xã, sự chăm lo này là một nguồn hỗ trợ thực tế và rất đáng quý".

Còn đối với bác Nguyễn Thị Dịu (78 tuổi) ở xã Ba Vì, đây là lần đầu tiên bác được các chiến sỹ công an Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh miễn phí. Bác Dịu xúc động bày tỏ: "Tấm chân tình và nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ Công an Thủ đô với các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tôi suốt đời khắc ghi".

Đoàn thăm hỏi, khám sức khỏe cho cụ Nguyễn Thị Cấp là mẹ liệt sĩ, trực tiếp đến thăm hỏi, động viên khám sức khoẻ tại nhà bà Đỗ Thị Lý, là gia đình hộ cận nghèo không có điều kiện đến trực thăm khám tại chương trình.

Theo PGS - Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, có những người được thăm khám hôm nay, phát hiện có dấu hiệu nhồi máu cơ tim hay mắc bệnh nan y đều được đưa về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Đây là việc làm mang tính nhân văn cao cả, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người thầy thuốc nhân dân Việt Nam. Chương trình hôm nay còn có ý nghĩa đặc biệt bởi sự phối hợp giữa ngành Y tế và lực lượng Công an nhân dân.

Nếu người thầy thuốc có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thì lực lượng Công an nhân dân là những người ngày đêm giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù ở những lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng cả hai lực lượng đều có chung một mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc và sức khỏe của nhân dân.

Thông qua chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục khẳng định sức mạnh của sự phối hợp liên ngành, sự gắn kết giữa các lực lượng trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với người có công, gia đình chính sách và những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Bệnh viện Bạch Mai, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những đóng góp thiết thực của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã đồng hành cùng bệnh viện trong hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.

Sự phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai và Công an thành phố Hà Nội hôm nay không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn thể hiện sinh động hình ảnh đẹp của hai lực lượng cùng chung tay vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân.

"Mỗi phần quà, mỗi đơn thuốc, mỗi lời tư vấn sức khỏe hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua chương trình này, bà con sẽ được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, được tư vấn những biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hơn 115 năm xây dựng và phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, các lực lượng chức năng và các tổ chức xã hội trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng hành của lực lượng Công an nhân dân, nhất là Công an Thành phố Hà Nội, ngành Y tế và các tổ chức xã hội, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân sẽ ngày càng được thực hiện tốt hơn, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau", PGS - TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Trao đổi với Phóng viên ANTĐ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết hoạt động khám bệnh và tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc cho người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba Vì hôm nay là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946-12/7/2026) và hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" - Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất do Bộ Công an phát động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND, góp phần chăm lo đời sống sức khoẻ nhân dân tại các địa bàn khó khăn và khẳng định một điều - lực lượng Công an Thủ đô không chỉ bảo vệ nhân dân mà còn quan tâm góp phần chăm lo đời sống sức khoẻ người dân; Đây cũng là hoạt động thể hiện sự đồng hành, gắn bó giữa lực lượng y tế với CATP Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Hoạt động này có sự góp mặt của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã thăm khám trực tiếp, thăm hỏi, động viên người dân, mang đến niềm tin và hy vọng cho người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Hôm nay, người dân đã được các chuyên gia đầu ngành, các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai khám và hội chẩn các ca khó trực tiếp tại buổi thăm khám. Qua khám bệnh cho người dân, đoàn đã trực tiếp đến khám, thăm hỏi, tặng quà cho 2 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…;

Hoạt động tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân xã Ba Vì hôm nay còn có sự tham gia hỗ trợ của Đảng ủy, UBND và Công an, Trạm Y tế xã Ba Vì đã thể hiện rõ sự quyết tâm của Công an Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai cũng như chính quyền địa phương trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chương trình khám chữa bệnh tại xã Ba Vì đã để lại dấu ấn đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong việc kiến tạo sự bình yên và trực tiếp hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.