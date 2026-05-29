Cháy lớn tại công ty sản xuất giấy, bìa ở Hưng Yên

Khoảng 20h ngày 29/5, ngọn lửa bùng phát tại khu nhà xưởng sản xuất giấy của Công ty MyHan. Đám cháy từ khu vực trung tâm của nhà xưởng lan ra khu vực xung quanh.

Đến 22h20 phút ngày 29/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) vẫn nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại khu nhà kho, kết hợp xưởng sản xuất giấy, bìa của Công ty MyHan, thuộc Cụm công nghiệp Tân Quang (xã Như Quỳnh, Hưng Yên).

Lượng lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) nỗ lực khống chế vụ cháy xảy. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN.

Ngay sau vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Như Quỳnh, Công an xã và tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, khu vực xảy ra cháy có diện tích rộng khoảng 5.000m2. Phía bên trong ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đám cháy phát ra từ khu vực trung tâm của nhà xưởng rồi lan ra khu vực xung quanh.

Cơ quan Công an đã huy động nhiều lượt phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Lực lượng chức năng dùng các vòi phun nước công suất lớn để dập tắt đám cháy nhằm hạ nhiệt, ngăn lửa cháy lan sang các khu vực khác liền kề. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn, khiến cho công tác dập lửa gặp khó khăn.

Theo thông tin từ Công an xã Như Quỳnh, khoảng 20h ngày 29/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng sản xuất giấy của công ty trên. Do bên trong chứa khối lượng lớn vật liệu dễ cháy như giấy, bìa carton, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và lan rộng. Bước đầu xác định, trong khu nhà xưởng không có người bị mắc kẹt.

Vụ cháy thu hút rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi tại khu vực tường bao bên ngoài.

Công an xã Như Quỳnh phối hợp lực lượng chức năng địa phương đang tích cực phân luồng, điều tiết để đảm bảo an toàn hành lang giao thông cho các xe tiếp nước di chuyển liên tục.