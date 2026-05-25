Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TP.HCM, hơn 100 cư dân tháo chạy

Rạng sáng 25/5, một vụ cháy xảy ra tại chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM, khiến hơn trăm cư dân hoảng loạn sơ tán xuống mặt đất.

Ngọn lửa bốc cháy ở căn hộ chung cư. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, nhiều người dân đang sinh sống tại chung cư bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp. Ít phút sau, ngọn lửa cùng cột khói đen dày đặc bốc lên từ một căn hộ ở tầng 10, gần khu vực sân thượng của tòa nhà.

Phát hiện hỏa hoạn, cư dân lập tức hô hoán, kích hoạt chuông báo cháy và nhanh chóng di chuyển theo lối thoát hiểm xuống đất. Do sự việc xảy ra vào sáng sớm, nhiều người vẫn đang ngủ nên việc sơ tán diễn ra trong cảnh hỗn loạn.

​Một cư dân cho biết, sau khi nghe tiếng nổ và tiếng tri hô “cháy, cháy” nên chỉ kịp đưa các con chạy xuống cầu thang bộ. Khi ra ngoài, mọi người chứng kiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực tầng trên cùng của chung cư.

​Tại hiện trường, hơn 100 cư dân, gồm nhiều người già và trẻ em, tập trung dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh trong tâm trạng lo lắng, hoảng sợ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng xe thang và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

​Lực lượng chức năng sử dụng vòi phun nước từ nhiều hướng, đồng thời đưa xe thang tiếp cận căn hộ bị cháy để khống chế đám cháy, ngăn ngừa nguy cơ cháy lan sang các căn hộ lân cận. Đến khoảng 6h30, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản và vật dụng bên trong căn hộ bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Do vụ việc xảy ra vào thời điểm cao điểm buổi sáng, một phần đường Đinh Bộ Lĩnh được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.