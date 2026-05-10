Cháy nhà xưởng ở khu công nghiệp tại TP.HCM, cột khói đen cao

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp (KCN) Đại Đăng, phường Bình Dương, TP.HCM (thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) vào chiều 10/5.

Cột khói cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bắt đầu vào khoảng 15h15. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng của một công ty trong KCN Đại Đăng. Ngay khi phát hiện sự cố, đội ngũ công nhân tại hiện trường đã nỗ lực dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét. Từ khoảng cách xa, người dân vẫn có thể thấy đám cháy đang bao trùm khu vực xưởng.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 16h, tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Ghi nhận bước đầu, một phần mái tôn của nhà xưởng bị đổ sập; nhiều trang thiết bị, hàng hóa bên trong bị hư hỏng.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn.