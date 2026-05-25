Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

  • Thứ hai, 25/5/2026 08:41 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la cuối tháng 5 này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore ngày 29 - 31/5/2026. Ảnh: TTXVN.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore theo lời mời của lãnh đạo nước chủ nhà và có phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.

2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon

Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông David Zapolsky, Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon.

21:04 22/5/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan ngày 27 - 29/5, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân.

06:59 22/5/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-se-tham-cap-nha-nuoc-toi-singapore-va-du-phat-bieu-tai-doi-thoai-shangri-la-post1112313.vnp

Theo Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng bí thư Tô Lâm Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý