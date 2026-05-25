Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore theo lời mời của lãnh đạo nước chủ nhà và có phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31/5/2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, nhận lời mời của ông Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra ngày 29/5.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ lãnh đạo cấp cao, bộ trưởng quốc phòng, quan chức an ninh và các học giả quốc tế để thảo luận về những vấn đề chiến lược và an ninh khu vực, toàn cầu.