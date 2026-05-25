Ông Trump gây chú ý khi đăng ảnh bom dưới chiến đấu cơ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh quả bom dưới chiến đấu cơ cùng thông điệp cứng rắn, trong lúc để ngỏ khả năng đạt một thỏa thuận mới với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 (giờ địa phương) tiếp tục thu hút chú ý khi đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh meme mang thông điệp cứng rắn liên quan đến Iran.

Bức ảnh cho thấy một quả bom được gắn dưới thân máy bay chiến đấu, trên đó in dòng chữ lớn: “THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER!” (tạm dịch: “Cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề này!”). Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người xem như lời cảnh báo đầy ẩn ý của ông Trump giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt.

Động thái của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra cùng thời điểm ông tiếp tục phát tín hiệu về khả năng đạt được một thỏa thuận mới với Tehran, song nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào dưới thời ông sẽ khác hoàn toàn với thỏa thuận hạt nhân ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

“Nếu tôi đạt được một thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng chuẩn, không giống như thỏa thuận của Obama”, ông Trump viết trên Truth Social. Ông đồng thời chỉ trích Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) trước đây đã tạo cho Iran “một con đường thênh thang và rộng mở để sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng nếu một thỏa thuận mới được ký kết, nó sẽ “hoàn toàn ngược lại” với thỏa thuận thời Obama, dù thừa nhận “chưa ai thấy hoặc biết nó là gì”.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông vẫn đang được xúc tiến nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực. Tại Muscat hôm 25/5, các quan chức Oman và Iran đã họp bàn về việc xây dựng khuôn khổ bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi, trưởng phái đoàn ngoại giao và pháp lý Iran tham dự cuộc thảo luận.

Cuộc gặp được đánh giá là một phần trong nỗ lực duy trì ổn định tại vùng Vịnh giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục phủ bóng lên an ninh năng lượng toàn cầu.