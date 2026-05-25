Tàu vũ trụ Starship của tỷ phú Elon Musk phát nổ khi hạ cánh

Phiên bản nâng cấp tàu vũ trụ Starship đã hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm quan trọng trước khi bùng cháy dữ dội tại Ấn Độ Dương.

Tàu vũ trụ Starship của Elon Musk nổ tung giữa đại dương Đoạn video từ luồng phát trực tiếp của SpaceX cho thấy, chỉ vài giây sau khi chạm mặt nước, phương tiện này đã bị lật nghiêng và bùng cháy dữ dội.

Tên lửa Starship của SpaceX đã phát nổ thành một quả cầu lửa sau khi hạ cánh xuống Ấn Độ Dương vào thứ Sáu, khép lại chuyến bay được mô tả là một thử nghiệm thành công đối với thế hệ tàu vũ trụ tiếp theo của mình.

Tên lửa khổng lồ này đã rời bệ phóng tại cơ sở Starbase của SpaceX ở Texas vào khoảng 6:30 tối giờ EST và bay trong khoảng 66 phút trước khi tầng trên của Starship tái nhập bầu khí quyển, kích hoạt động cơ để hạ cánh và tiếp cận vùng biển dự kiến.

Đoạn video từ luồng phát trực tiếp của SpaceX cho thấy, chỉ vài giây sau khi chạm mặt nước, phương tiện này đã bị lật nghiêng và bùng cháy dữ dội.

Vụ nổ này không bị coi là một thất bại, bởi tàu vũ trụ vốn không được thiết kế để thu hồi từ đại dương. Nhiều chuyến bay thử nghiệm trước đây của Starship cũng từng kết thúc bằng việc phương tiện phát nổ trong quá trình tái nhập bầu khí quyển hoặc khi cố gắng hạ cánh, nhưng SpaceX coi những sự cố này là một phần trong chương trình phát triển nhanh chóng của họ.

Trong suốt sứ mệnh, Starship đã triển khai các vệ tinh Starlink mô hình khoảng 20 phút sau khi phóng và thử nghiệm phần cứng mới, bao gồm những thay đổi ở tấm chắn nhiệt nhằm kiểm tra giới hạn chịu đựng của phương tiện khi tái nhập bầu khí quyển.

Theo báo cáo, ít nhất một trong số 6 động cơ của tàu vũ trụ đã gặp trục trặc trong chuyến bay, nhưng phương tiện vẫn hoàn thành các mục tiêu chính và tiếp cận được khu vực hạ cánh trên biển.

Tầng đẩy Super Heavy đã tách ra ở giai đoạn sớm hơn của chuyến bay và được báo cáo là đã có một cú va chạm mạnh xuống biển tại Vịnh Mexico, sau khi chỉ có một số ít động cơ kích hoạt trở lại để thực hiện quá trình đốt động cơ quay về.

Starship đóng vai trò trung tâm trong các kế hoạch dài hạn của SpaceX, bao gồm chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis của NASA và tham vọng của Elon Musk nhằm xây dựng một hệ thống vận tải tái sử dụng có khả năng tiếp cận Sao Hỏa. Thử nghiệm mới nhất này đã sử dụng một phiên bản nâng cấp của Starship, phiên bản mà SpaceX hy vọng cuối cùng sẽ đảm nhiệm việc chở các vệ tinh, hàng hóa và phi hành đoàn lên Mặt Trăng cũng như Sao Hỏa.