Phóng thành công tên lửa lớn nhất lịch sử

Tên lửa mạnh nhất lịch sử Starship V3 vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 12 vào sáng ngày 23/5, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng AI ngoài không gian của Elon Musk.

Starship V3, tên lửa lớn nhất lịch sử loài người. Ảnh: SpaceX.

Sáng ngày 23/5, tập đoàn công nghệ không gian SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm tích hợp lần thứ 12 của chương trình Starship. Đây đồng thời là chuyến bay đầu tiên của phiên bản cải tiến mang tên Starship V3.

Với chiều cao lên tới 124 mét, Starship V3 hiện là hệ thống tên lửa lớn nhất và sở hữu lực đẩy mạnh nhất từng được con người chế tạo trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ.

Quá trình phóng diễn ra sau một lần tạm hoãn khẩn cấp trước đó một ngày do sự cố kỹ thuật ở hệ thống thủy lực tại bệ phóng. Trong lần thử nghiệm chính thức, hệ thống đã vận hành chính xác. Tên lửa Starship V3 kích hoạt thành công cụm động cơ, rời bệ phóng và thực hiện chuyến bay cận quỹ đạo. Tàu vũ trụ sau đó đã hạ cánh và đáp xuống nước an toàn tại khu vực Ấn Độ Dương.

Starship V3 đã thành công hạ cánh xuống Ấn Độ Dương. Ảnh: SpaceX.

Mặc dù chuyến bay không hoàn hảo tuyệt đối khi tàu vũ trụ bị mất một động cơ trong quá trình bay và tầng đẩy hoạt động chưa hoàn toàn đúng kịch bản, SpaceX cho biết mục tiêu chính của thử nghiệm đã hoàn thành. Doanh nghiệp này luôn ưu tiên việc thu thập dữ liệu thực tế để nhanh chóng tối ưu hóa các phiên bản tiếp theo.

Sau khi tàu vũ trụ hạ cánh thành công, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã lên tiếng chúc mừng và nhận định rằng thử nghiệm này giúp nhân loại tiến gần hơn đến mục tiêu chinh phục Mặt Trăng và Sao Hỏa.

“Chúc mừng đội ngũ SpaceX đã hoàn thành chuyến phóng và hạ cánh lịch sử của Starship V3! Các bạn đã ghi một bàn thắng tuyệt vời cho nhân loại”, Elon Musk cũng chia sẻ trên mạng xã hội,

So với các thế hệ tiền nhiệm, Starship V3 sở hữu những nâng cấp công nghệ mang tính bước ngoặt. Tên lửa sử dụng thế hệ động cơ Raptor 3 mới. Động cơ này có lực đẩy tăng gần gấp đôi nhưng trọng lượng lại giảm được 1,1 tấn và chi phí sản xuất chỉ bằng 1/4 so với thế hệ đầu.

Starship V3 là tiền đề cho tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian của Elon Musk. Ảnh: SpaceX.

Hệ thống 33 động cơ đạt tổng lực đẩy hơn 9.000 tấn, giúp nâng năng lực vận tải ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) từ 35 tấn của thế hệ V2 lên mức hơn 100 tấn. Cấu trúc thân vỏ bằng thép không gỉ cũng được làm mỏng hơn để giảm 10% trọng lượng.

Giới phân tích nhận định Starship V3 không chỉ là phương tiện vận tải thuần túy. Sự kiện này nằm trong chiến lược dài hạn của Elon Musk sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ sáp nhập công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

SpaceX đang hướng tới mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo vũ trụ. Việc dịch chuyển các nút tính toán hiệu năng cao lên không gian sẽ giúp tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào và môi trường nhiệt độ cực thấp của vũ trụ. Đây được xem là giải pháp căn cốt cho bài toán tiêu thụ năng lượng và tản nhiệt của các hệ thống AI siêu lớn hiện nay.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, vụ phóng này diễn ra ngay sau khi SpaceX nộp hồ sơ IPO, dự kiến niêm yết vào ngày 12/6. Thử nghiệm thành công là minh chứng vững chắc với các nhà đầu tư, trực tiếp thúc đẩy định giá của SpaceX trên thị trường vốn và có thể đưa Elon Musk trở thành tỷ phú sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.