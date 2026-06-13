Siri không phải bạn gái ảo

Đại diện Apple cho rằng người dùng nên giải quyết sự cô đơn ngoài đời, và Siri AI không muốn trở thành bạn tình.

Craig Federighi (trái) và Greg Joswiak. Ảnh: Mostly Human.

Trong cuộc phỏng vấn với Mostly Human sau sự kiện WWDC 2026, Craig Federighi, Phó chủ tịch Kỹ thuật phần mềm, và Greg Joswiak, Phó chủ tịch Marketing tại Apple, chia sẻ về chiến lược AI và những thay đổi trên iOS 27. Theo MacRumors, các lãnh đạo nói về hàng loạt thay đổi trên Siri, quan điểm của Apple về AI, những biện pháp bảo mật cho trẻ em và một số chủ đề khác.

Siri không cần người yêu

Trả lời phỏng vấn, đại diện Apple cho biết AI của công ty đóng vai trò như công cụ, không phải bạn đồng hành. Khi được hỏi liệu người dùng có thể tạo ra bạn trai/bạn gái ảo bằng Siri AI hay không, Federighi phủ nhận điều đó.

Theo ông, nhiều chatbot hiện nay tập trung cố gắng thu hút người dùng, kể cả nịnh hót. Chúng muốn lôi kéo, khuyến khích tiết lộ những điều về bản thân, sử dụng thông tin được cung cấp để tạo sự liên kết. Quan điểm của Táo khuyết hoàn toàn ngược lại.

Đối với Siri, công cụ này được thiết kế để hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc và tìm hiểu thế giới. Trợ lý này sẽ từ chối khi được yêu cầu trở thành đối tác lãng mạn. "Cô đơn là sự thiếu kết nối giữa người với người... Nếu bạn cố gắng biến Siri thành người yêu, Siri không thích điều đó. Trợ lý này hoàn toàn không hứng thú", Federighi nhấn mạnh.

Joswiak nói thêm rằng Apple không chỉ làm AI để chạy theo xu hướng hay quảng bá thương hiệu. Thay vào đó, hãng muốn tích hợp AI vào các ứng dụng hiện có trên iPhone, hoạt động "ẩn mình" để người dùng tập trung vào công việc.

Giao diện mới của Siri AI. Ảnh: Apple.

Với Siri AI, Apple tập trung vào các tính năng thực tế như chia hóa đơn, sắp xếp ghi chú và gửi email tự động. Những công cụ này mang đến hiệu quả cao.

Tiếp theo, Joswiak cho rằng khách hàng không cần trở thành "chuyên gia viết lệnh". Thay vào đó, AI sẽ giúp các tính năng quen thuộc trở nên tốt hơn, chẳng hạn như tự động nhận diện nội dung tin nhắn để tạo lịch trình.

Khác biệt tiếp theo của Apple đến từ cách tiếp cận quyền riêng tư. Federighi nhấn mạnh sự tách biệt giữa thông tin trên iPhone và dữ liệu công ty có thể tiếp cận. "Dữ liệu cá nhân hoàn toàn thuộc về bạn và luôn nằm trên điện thoại. Siri chỉ sử dụng chúng để hỗ trợ bạn. Apple không được xem bất cứ thông tin nào. Điều đó rất khác so với hầu hết công ty trong lĩnh vực", Federighi chia sẻ.

Với tác vụ nặng, Apple phát triển hệ thống điện toán đám mây riêng. Hệ thống này mở rộng mô hình bảo mật từ điện thoại lên đám mây. Do đó, không ai có thể tiếp cận dữ liệu của người dùng, kể cả Apple. Định hướng bảo mật này giúp nâng cao uy tín thương hiệu.

Những điều thú vị

Bài phỏng vấn cũng chia sẻ một số chi tiết thú vị. Joswiak nói về việc người dùng "vui mừng" khi Apple thống nhất góc bo cửa sổ trên macOS 27 Golden Gate.

"Điều đó cho thấy thiết kế rất quan trọng với Apple, rất quan trọng với người dùng và cũng quan trọng với lập trình viên. Tôi cho rằng không một công ty nào trên hành tinh này có thể chia sẻ chi tiết đó để được người dùng ủng hộ", Joswiak nhấn mạnh.

Trên iOS 27, Apple tích hợp loạt công cụ nâng cao an toàn trẻ em. Khi thiết lập điện thoại cho con, phụ huynh có thể chọn trải nghiệm cơ bản nhất, chỉ được dùng các app như gọi điện, nhắn tin và liên lạc với người được chỉ định.

Khách tham dự theo dõi phiên khai mạc WWDC 2026. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng nâng cấp ứng dụng quản lý mật khẩu. AI có thể tự động truy cập website ở chế độ nền. Nếu phát hiện mật khẩu dễ đoán hoặc có nguy cơ bị tấn công, hệ thống sẽ gợi ý và tự động đề xuất đổi mật khẩu an toàn.

"Mọi thứ diễn ra cục bộ trên thiết bị, mật khẩu được lưu trên máy và không chia sẻ cho Apple", Federighi chia sẻ. Những lần đăng nhập tiếp theo, thiết bị sẽ tự điền mật khẩu.

Cuộc phỏng vấn cũng nói về tình trạng lạm dụng AI, giả giọng cuộc gọi để lừa đảo. Theo Federighi, người dùng nên cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời nâng cao kiến thức số.

Kỷ niệm 40 năm làm việc tại Apple, Joswiak nhớ lại giai đoạn khó khăn năm 1997. Khi đó, Jobs quay lại cứu công ty trên bờ vực phá sản. Theo chia sẻ, bài học lớn nhất là tập trung vào sản phẩm và người dùng để thành công.