6 khoảnh khắc để đời của Tim Cook

Ra mắt Apple Vision Pro . Tại WWDC 2023, Tim Cook giới thiệu kính Vision Pro, phần cứng mới đầu tiên của công ty kể từ Apple Watch năm 2015. Thời điểm đó, Cook cho biết Vision Pro là khởi đầu của kỷ nguyên "điện toán không gian". Tuy nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn, sản phẩm không được người dùng ưa chuộng do giá đắt, chưa có nhiều ứng dụng cho công nghệ thực tế hỗn hợp (XR). Dù không còn được chú trọng, Fast Company cho rằng Apple khó từ bỏ dòng sản phẩm này. Ảnh: New York Times.

Chia tay Intel . Năm 2020, tuyên bố từ bỏ chip xử lý Intel để chuyển sang Apple Silicon của Cook đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Nếu thất bại, hãng đối diện khả năng tụt hậu vài năm so với công nghệ của đối thủ. Tuy nhiên, dòng chip M trên thực tế tạo nên cú hích lớn cho máy tính Mac và iPad. Giới công nghệ đánh giá cao Apple Silicon nhờ hiệu năng tốt, tiết kiệm pin và giúp Apple kiểm soát hệ sinh thái chặt chẽ hơn. Ảnh: Apple.

Giao diện mới trên iOS 7 . Năm 2013 đánh dấu thay đổi lớn nhất trên giao diện iPhone . Ngôn ngữ thiết kế "mô phỏng thực tế" (skeuomorphic) đặc trưng từ thời Steve Jobs bị loại bỏ để thay bằng giao diện phẳng, hiện đại do Jony Ive thiết kế. Đây cũng là phiên bản đầu tiên trang bị Control Center, cho phép điều khiển nhanh một số tính năng như Wi-Fi hay Bluetooth, bên cạnh chế độ xe hơi CarPlay. Tuy nhận phản ứng trái chiều, người dùng vẫn nhanh chóng chấp nhận những thay đổi trên iOS 7. Ảnh: iMore.

Giới thiệu Apple Intelligence . Cook lần đầu ra mắt Apple Intelligence tại WWDC 2024 , đánh dấu sự gia nhập của công ty vào cuộc đua AI. Giống như phần còn lại của ngành công nghiệp, Apple gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai AI. Hàng loạt vấn đề kỹ thuật khiến công ty hoãn ra mắt Siri phiên bản mới, đồng thời giảm các hoạt động quảng bá. Dù vướng nhiều trở ngại, công ty vẫn kịp hoàn thiện Siri mới, cùng một số công cụ nổi bật để giới thiệu tại WWDC 2026 vừa diễn ra ngày 8/6. Ảnh: Cult of Mac.

Ra mắt ngôn ngữ lập trình Swift . Theo Fast Company, màn ra mắt Swift vào năm 2014 cũng là bước tiến lớn. Đó là lần đầu Apple thay đổi nền tảng phần mềm từ khi mua lại hãng máy tính NeXT, đồng thời mở cửa để lập trình viên gia nhập dễ dàng hơn. Swift cũng giúp nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi ứng dụng sang phần mềm Apple. Tuy không có tác động trực tiếp đến người dùng, thay đổi này thực sự giúp hệ sinh thái có thêm nhiều phần mềm, công cụ hữu ích. Ảnh: The Verge.

Mặc niệm nạn nhân xả súng . Trong khi Steve Jobs là thiên tài về đổi mới và tính hoàn hảo trong sản phẩm, Tim Cook được đánh giá cao hơn về sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội. Mở đầu bài phát biểu tại WWDC 2016, ông dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ xả súng hộp đêm tại Florida (Mỹ), khiến 49 người thiệt mạng. Cook gọi đó là "hành động khủng bố và không thể tha thứ". Ảnh: Apple.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.