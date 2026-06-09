Siri AI của Apple gây thất vọng

Apple dành phần lớn thời lượng WWDC 2026 cho Siri AI, song nhiều tính năng được giới công nghệ nhận định đã xuất hiện từ lâu trên Android.

Siri AI là điểm nhấn sự kiện WWDC 2026. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại WWDC 2026, cả thế giới công nghệ như ngóng chờ khoảnh khắc Apple tái định nghĩa lại AI khi kết hợp với mô hình hàng đầu Gemini của Google. Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần mềm, nói rằng AI nên "tập trung vào nhu cầu thiết thực", chỉ trích đối thủ đang chạy đua công nghệ, bỏ quên người dùng.

Phần chia sẻ về AI chiếm nhiều thời gian nhất trong vòng một tiếng diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, những gì Apple mang đến giống như sự chắp vá những tính năng không quá mới. Ở đó, Siri hoạt động gần giống chatbot cơ bản, không cung cấp nhiều ứng dụng mới.

Tâm điểm dồn về Siri AI

Sau hơn một thập kỷ dậm chân tại chỗ, Apple tuyên bố đã "xây dựng lại Siri với trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ làm cốt lõi" và gọi tên Siri AI. Các bản demo cho thấy Siri giờ đây có khả năng đàm thoại ngữ cảnh tốt hơn, biết kiểm tra lịch trình, kéo thông tin từ ứng dụng.

Tại sự kiện, Mike Rockwell, lãnh đạo chủ chốt của mảng AI, dùng Siri để lục lại thông tin về vé xem nhạc, hay thậm chí phân tích một thư mục ảnh trên Mac để lập bảng so sánh báo giá xây dựng nhà kho.

Mô hình thế hệ mới hoạt động từ sự kết hợp với Gemini của Google, có mặt trên toàn bộ hệ sinh thái. Ảnh: Apple.

Siri AI sẽ có thể truy cập trên toàn bộ hệ điều hành, với khả năng đọc nội dung đang hiển thị trên màn hình và tương tác trực tiếp với các ứng dụng của người dùng. Tuy nhiên, ông Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple, nhấn mạnh rằng hệ thống được thiết kế với tiêu chí "quyền riêng tư ở mọi bước".

Các yêu cầu sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị hoặc thông qua nền tảng Private Cloud Compute của Apple. Với Safari, AI có thể sắp xếp các tab theo chủ đề, hiện thông báo từ web, tra cứu nhanh và đóng tab.

Ngoài ra, AI có thể tìm kiếm thông tin trong ứng dụng Tin nhắn để hiểu ngữ cảnh và tạo lời nhắc hay tìm kiếm liên quan. Với Lịch, người dùng có thể dùng ngôn ngữ để yêu cầu hệ thống tự thêm sự kiện vào lịch trình, không cần thao tác thủ công.

Khi gọi điện thoại, AI hoạt động như một trợ lý tra cứu nhanh thông tin cần thiết để dễ dàng trao đổi với người kia. Tuy nhiên, các tính năng trên gần như đã được phát triển trên dòng Pixel 10 của Google với Magic Cue, theo Engadget.

Đặc biệt, tính năng Trí tuệ Thị giác (Visual Intelligence) tích hợp trong ứng dụng Camera và khả năng khoanh vùng tìm kiếm ngữ cảnh toàn hệ thống bị giới công nghệ đánh giá như một phiên bản khác của Circle to Search.

Ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra, chuyên gia đánh giá công nghệ Marques Brownlee đăng trên X rằng Google Lens đã vượt xa thời đại của mình. Dòng trạng thái này chỉ ra thực tế Apple đang phô diễn những thứ Google đã làm từ nhiều năm trước.

Nước đi đúng đắn nhưng an toàn

Không chỉ giới chuyên môn, thị trường tài chính cũng có phản ứng. Ngay sau khi các thông báo về AI được đưa ra, cổ phiếu của Apple đã ghi nhận mức giảm khoảng 4%. Nhà phân tích Gene Munster chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của đợt bán tháo này nằm ở lời hứa trì hoãn.

Craig Federighi công bố rằng Siri AI sẽ chỉ có mặt dưới dạng "Beta vào cuối năm nay". Theo Munster, giới đầu tư đã kỳ vọng một phiên bản AI hoàn chỉnh, sẵn sàng bùng nổ cùng dòng iPhone mới vào tháng 9 tới để kích thích chu kỳ siêu nâng cấp.

Mike Rockwell thể hiện khả năng tra cứu thông tin của AI. Ảnh: Apple.

Việc đẩy dự án vào trạng thái trên đồng nghĩa với việc người dùng sẽ chỉ được trải nghiệm phiên bản AI thực sự hoàn chỉnh vào khoảng đầu đến giữa năm 2027. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể không đủ kiên nhẫn cho dự án kéo dài.

Phiên bản Siri AI mới sẽ được triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái Apple, bao gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và Vision Pro. Trên iPhone, người dùng có thể kích hoạt Siri AI bằng cách vuốt xuống từ khu vực Dynamic Island.

Trên máy Mac, Siri AI được tích hợp vào Spotlight. Trong khi đó, người dùng Vision Pro chỉ cần nhìn trực tiếp vào giao diện Siri mới, được thể hiện dưới dạng một quả cầu nổi, để bắt đầu cuộc trò chuyện, không cần nói câu lệnh "Hey Siri".

Đánh giá về sự kiện này, nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg đúc kết rằng WWDC 2026 không phải nơi Apple tạo ra kỳ tích. Hãng chỉ khởi động lại nền tảng của mình bằng một AI hoạt động được và hiệu suất cải thiện.

“Đây là điều quan trọng trước thềm 3 năm tới với hàng loạt thiết bị tân tiến chạy các hệ điều hành này. Một nước đi đúng đắn", Gurman viết trên X.

Apple đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai loạt tính năng AI đầy tham vọng được công bố tại WWDC 2024. Theo The Verge, gần đây công ty đồng ý chi 250 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể cáo buộc hãng "gây hiểu lầm cho người tiêu dùng" về mức độ sẵn sàng và hiệu năng thực tế của nền tảng Apple Intelligence.