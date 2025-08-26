Elon Musk 'thất bại' lần thứ hai chỉ trong hai ngày

SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiếp tục phải hoãn vụ phóng siêu tên lửa Starship từ bang Texas hôm 25/8 vì điều kiện thời tiết, đánh dấu thêm một thất bại trong chuỗi sự cố kéo dài.

Tàu vũ trụ SpaceX Starship tại khu phức hợp của công ty ở Starbase, Texas, vào ngày 25/8. Ảnh: Reuters.

Vụ phóng tên lửa Starship, tổ hợp gồm tầng đẩy Super Heavy cao 71m và khoang trên cao 52 m - tổng chiều cao vượt cả tượng Nữ thần Tự do ở New York - dự kiến cất cánh lúc 19h30 ngày 25/8 từ bãi phóng Starbase, đã bị hủy vào phút chót, theo Guardian.

“Chúng tôi dừng kế hoạch thử nghiệm bay hôm nay do thời tiết”, SpaceX thông báo trên X.

Đây là lần trì hoãn thứ hai chỉ trong hai ngày. Trước đó, hôm 24/8, vụ phóng đã bị hủy vì rò rỉ oxy lỏng tại bệ phóng, Musk cho biết.

Siêu tên lửa thế hệ mới Starship được coi là dự án trọng điểm của SpaceX, không chỉ phục vụ tham vọng thương mại mà còn là bàn đạp cho mục tiêu dài hạn của Musk: đưa con người lên sao Hỏa. NASA kỳ vọng có thể sử dụng Starship vào năm 2027 cho sứ mệnh đưa phi hành gia lên Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ chương trình Apollo.

Ngoài ra, Starship còn đóng vai trò sống còn đối với Starlink - dự án Internet vệ tinh đem lại nguồn thu lớn cho SpaceX. Musk kỳ vọng Starship sẽ giúp triển khai những lô vệ tinh Starlink lớn hơn, thay thế Falcon 9 vốn đang gánh trọng trách phóng chủ lực.

Dù liên tiếp gặp trục trặc, Musk vẫn lạc quan. Trên X, ông tuyên bố: “Chỉ khoảng 6-7 năm nữa, sẽ có những ngày Starship phóng hơn 24 lần trong vòng 24 giờ”.

Chỉ trong năm nay, SpaceX đã chứng kiến hai lần thử nghiệm thất bại ngay sau khi rời bệ, một lần hỏng hóc trên quỹ đạo ở chuyến bay thứ 9, cùng vụ nổ lớn tại bãi thử hồi tháng 6 khiến mảnh vỡ bay sang lãnh thổ Mexico.

Cách thứ nghiệm với triết lý triết lý “thử nghiệm đến giới hạn và chấp nhận thất bại” mà SpaceX theo đuổi này hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận thận trọng của các đối thủ như Blue Origin của Jeff Bezos hay liên doanh United Launch Alliance (Boeing - Lockheed Martin).

Sau mỗi lần Starship gặp sự cố, SpaceX mất đi cơ hội thu thập dữ liệu kỹ thuật cần thiết để cải thiện thiết kế. Tuy nhiên, công ty vẫn không chậm lại: Musk dự kiến SpaceX sẽ đạt doanh thu khoảng 15,5 tỷ USD trong năm nay, đồng thời tiếp tục chế tạo hàng loạt nguyên mẫu Starship mới để thử nghiệm tại Starbase - khu phức hợp công nghiệp tên lửa khổng lồ, vốn được chính quyền địa phương công nhận thành thành phố riêng từ tháng 5, với phần lớn cư dân là nhân viên SpaceX.

Các sự cố vừa qua cũng cho thấy mức độ phức tạp của thế hệ Starship mới: lực đẩy mạnh hơn, lá chắn nhiệt được nâng cấp, các cánh điều hướng lớn giúp kiểm soát quá trình tái xâm nhập khí quyển - những yếu tố then chốt cho mục tiêu tái sử dụng nhanh chóng mà Musk luôn theo đuổi.

Được biết, trong các chuyến bay thử sắp tới, Starship sẽ thử triển khai vệ tinh Starlink mô phỏng, kích hoạt lại động cơ trong hành trình bay quỹ đạo thấp, trước khi tái nhập khí quyển trên Ấn Độ Dương.