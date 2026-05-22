Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Thái Lan

  • Thứ sáu, 22/5/2026 06:59 (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan ngày 27 - 29/5, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: VOV.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024.

Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Thái Lan đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân…

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký từ năm 2015), nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận làm việc tại Thái Lan.

Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp đất nước nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động từ 2.000 - 3.000 người.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Bình Giang/Tiền Phong

