Phó thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Sáng 25/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Theo Phó thủ tướng, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và bề dày lịch sử của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Huy Dũng nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành cũng như đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập và cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Dũng cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành đoàn kết, kế thừa và phát triển để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh ngày 7/11/1983, quê quán Hà Nội, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ các vị trí: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 11/2020 - 8/2024, Phó chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. Từ tháng 8/2024 đến 6/2025, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ tháng 9/2024 đến 6/2025 ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 7/2025, ông là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháng 1/2026, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.