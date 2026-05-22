Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Thứ sáu, 22/5/2026 12:15 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định ngày 21/5 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hóa; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế và đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Bổ nhiệm 2 trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Ngày 14/5, Thủ tướng Chính phủ có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

17:05 15/5/2026

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

17:38 11/5/2026

Ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Chánh án TAND TP.HCM

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó chánh án TAND tối cao, được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP.HCM.

19:43 29/4/2026

Để các quyết định kinh tế phụng sự số đông

Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông? Cuốn sách được viết với mong muốn giải thích vì sao kinh tế học có vai trò quan trọng trong đời sống thường ngày và có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn của Jean Tirole, một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

https://tienphong.vn/bo-nhiem-ong-nguyen-huy-dung-giu-chuc-thu-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-post1845369.tpo

Theo Luân Dũng/Tiền Phong

Nguyễn Huy Dũng Nguyễn Văn Thể Thứ trưởng bổ nhiệm Bộ văn hóa

  • Nguyễn Văn Thể

    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

    Ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng Giao thông vận tải; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương khoá XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Giao thông vận tải
    • Năm sinh: 1966
    • Quê quán: Đồng Tháp
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ giao thông

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý