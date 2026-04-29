Ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Chánh án TAND TP.HCM

  • Thứ tư, 29/4/2026 19:43 (GMT+7)
Ông Phạm Quốc Hưng, Phó chánh án TAND tối cao, được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP.HCM.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trao quyết định cho ông Phạm Quốc Hưng.

Chiều 29/4, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về nhân sự.

Theo quyết định của Chánh án TAND tối cao, ông Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chánh án TAND tối cao, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm không quá 2 năm kể từ ngày 29/4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quốc Hưng.

Ông Phạm Quốc Hưng sinh năm 1973, quê quán Hà Nội. Ông Hưng có trình độ thạc sĩ luật, là thẩm phán cao cấp, có nhiều năm công tác tại TAND tối cao. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thống kê - Tổng hợp, Vụ trưởng Thống kê - Tổng hợp...

Tháng 3/2019, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Đến tháng 11/2020, ông Hưng được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao.

Ngày 7/4/2022, ông Phạm Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại TAND TP.HCM chiều 29/4.

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao

Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

15:51 7/4/2026

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Quảng, tân Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, vào Ban Bí thư khóa XIV.

15:52 23/1/2026

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Tân Châu/Tiền Phong

