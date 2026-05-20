Cơ bản hoàn thành kiểm đếm giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  • Thứ tư, 20/5/2026 06:55 (GMT+7)
UBND TP Hà Nội yêu cầu trong năm 2026, xã Hòa Lạc hoàn thành GPMB dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đến nay, xã kiểm đếm được 99,7%, dự kiến hoàn thành GPMB thời gian tới.

UBND xã Hòa Lạc thực hiện công tác kiểm đếm dự án. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Thá - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc cho biết, xã cơ bản hoàn thành kiểm đếm GPMB dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo ông Thá, Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc được triển khai từ những năm 2000, với tổng diện tích phải GPMB là 1.432ha.

Đến cuối năm 2025, khoảng 1.338,16 ha hoàn thành GPMB và bàn giao cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội quản lý; còn lại khoảng 93,84 ha chưa GPMB.

UBND thành phố yêu cầu trong năm 2026, xã Hòa Lạc phải hoàn thành GPMB dự án.

Từ tháng 4/2026 đến nay, xã tập trung triển khai GPMB 71,18 ha còn lại, với 1.390 thửa đất.

Đến ngày 19/5, công tác kiểm đếm tại dự án cơ bản hoàn thành. Cụ thể, kiểm đếm trên 70,97 ha (đạt 99,7%). Hiện, còn khoảng 2.100 m2 với 4 thửa đất chưa hoàn thành kiểm đếm.

Song song kiểm đếm, xã cũng xác nhận nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. UBND xã đã tổ chức 2 đợt bốc thăm tái định cư cho 12 hộ dân.

UBND xã Hòa Lạc cho biết, dự án được triển khai trong thời gian dài, có sự biến động về mốc giới, chủ sử dụng đất. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng, cho tặng viết tay nên công tác GPMB gặp khó khăn.

Dự kiến tuần tới, xã Hòa Lạc hoàn thành công tác kiểm đếm, ban hành dự thảo phương án bồi thường để lấy ý kiến người dân.

Trường hợp người dân đồng thuận, xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt phương án; trường hợp người dân có ý kiến, xã sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo phương án theo quy định.

UBND xã phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân trong tháng 6/2026.

Được biết, Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 với tổng diện tích 1.586 ha.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và những khu chức năng.

Hà Nội khởi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ lên 16 làn xe

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2027, quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, vốn 162.000 tỷ đồng.

21 giờ trước

Hà Nội yêu cầu tháo rào chắn, hoàn thành dự án chống ngập trước 30/5

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thi công dự án chống ngập, chậm nhất 30/5 phải dỡ rào, hoàn thành dự án.

15:50 16/5/2026

Người Hà Nội sống trong 'bão bụi' bên dự án mở rộng Quốc lộ 6

Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai thi công kéo dài khiến bụi mù mịt bao trùm khu dân cư, xe tải ra vào liên tục làm không khí luôn đặc quánh, ngột ngạt.

08:58 16/5/2026

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Theo Thanh Hiếu/Tiền Phong

