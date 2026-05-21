Trang bị nền tảng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Ngày 21/5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng - đợt 1 năm 2026.

Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Tham dự có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương.

Về phía Viện Đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Tiến sĩ Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng.

Cùng dự còn có 250 học viên của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng - đợt 1 năm 2026 là lớp thứ 2 được Đảng ủy tổ chức sau hơn một năm Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành lập đi vào hoạt động.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ là lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú... giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng đợt 1 năm 2026 của Đảng bộ được triệu tập có tổng số 250 học viên; trong đó 73 học viên đối tượng đảng viên mới; 177 học viên đối tượng kết nạp Đảng có cơ cấu học viên đa dạng gồm: Sinh viên, chuyên viên, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên... đến từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng của Đảng bộ - Đợt 1 năm 2026. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Dù khác biệt về môi trường học tập, công tác hay chuyên môn, nhưng các học viên đều có quan điểm chung về lý tưởng sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương cho biết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu trong hành trình rèn luyện của mỗi học viên phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng; được trở thành đảng viên chính thức.

Ông Ngô Văn Cương tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của báo cáo viên, giảng viên, quản lý lớp và học viên, 2 lớp học sẽ thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, 2 lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày với nội dung được triển khai theo Chương trình quy định của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ngoài các chuyên đề chính thức, học viên còn được phổ biến, trao đổi tìm hiểu về chức năng, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; chương trình hành động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Đây là những vấn đề cốt lõi về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng; là nền tảng lý luận giúp mỗi học viên củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác và đóng góp hiệu quả cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.