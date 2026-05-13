MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã đề ra 7 chương trình hành động.

Chương trình 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận số, tiếp nhận - phản hồi kiến nghị của người dân và triển khai việc đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Chương trình 2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng, triển khai chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Chương trình 3. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Chương trình 4. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là Phong trào "Bình dân học vụ số".

Chương trình 5. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc: Trong đó sẽ sớm cụ thể hóa danh mục mô hình tự quản phù hợp thực tế phong phú ở cơ sở, gắn với trách nhiệm và tiêu chí thi đua. Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước.

Chương trình 6. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Tăng cường hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động và vai trò, trách nhiệm chủ trì hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thực hiện kỷ cương, minh bạch trong quá trình thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phải giữ "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.