Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

  • Thứ ba, 12/5/2026 17:52 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Chiều 12/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

nhan su MTTQ anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là 12 vị. Trong đó, cơ cấu, thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI gồm:

(1) Người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 vị.

(2) Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 vị.

(3) 293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

(4) Cán bộ chuyên trách Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam là 16 vị gồm: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam: 7 vị (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

nhan su MTTQ anh 2

Quang cảnh phiên làm việc của Đại hội chiều 12/5. Ảnh: Lê Khánh/Đại Đoàn Kết.

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%), khoá X là 50,1%; Nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%), khoá X là 21,9%; Dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%), khoá X là 25,4%; Tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%), khoá X là 17%; Trình độ: Đại học trở lên là 316 vị (tỷ lệ 81,6%), khoá X là 80,7%.

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 vị (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

Sau đó đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc.

TP.HCM chọn những chính sách để người dân được thụ hưởng cao nhất

Theo Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh, sự thụ hưởng của người dân là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

19 giờ trước

Xây dựng cơ chế phối hợp mới giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam sau sắp xếp bộ máy

Theo Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chính phủ và MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng nội dung cơ chế phối hợp mới phù hợp yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

24:1462 hôm qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy MTTQ tinh gọn nhưng phải gần dân hơn

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

25:1509 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://daidoanket.vn/hiep-thuong-cu-397-vi-tham-gia-ubtu-mttq-viet-nam-khoa-xi.html

Theo Vũ Mạnh - Tiến Đạt/Đại Đoàn Kết

nhân sự MTTQ Nam Định Tô Lâm công tác nhân sự đại hội MTTQ Chủ tịch MTTQ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý