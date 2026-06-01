Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày 3 đến 5/6

Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Công an Hà Nội tổ chức phân luồng, tạm cấm, hạn chế phương tiện nhiều tuyến đường.

Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh minh họa: VTC News.

Phòng CSGT Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 5/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h00; từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h30 đến 18h các ngày từ 3/6 đến hết ngày 5/6.

Trong thời gian nêu trên, Công an Hà Nội sẽ tạm cấm ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.