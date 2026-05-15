Giao thông ngày đầu vận hành phân làn đảo chiều đường Cộng Hòa

Sáng 15/5, TP.HCM chính thức vận hành phương án tổ chức giao thông mới với làn đường đảo chiều linh hoạt trên trục Cộng Hòa - Trường Chinh, khu vực thường xuyên ùn tắc.
Từ sáng sớm, lực lượng CSGT có mặt tại nhiều nút giao để hướng dẫn, điều tiết người dân lưu thông theo phương án mới. Hệ thống dải phân cách di động, biển báo điện tử và vạch kẻ đường đã hoàn thiện lắp đặt.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lượng phương tiện đổ về khu vực Cộng Hòa - Trường Chinh khá đông ngay từ khoảng 6h30. Các dòng xe di chuyển liên tục theo hướng vào trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. Dù mật độ phương tiện lớn, giao thông tại nhiều đoạn đã thông thoáng hơn so với những ngày trước khi áp dụng phương án đảo chiều.
Theo phương án do Sở Xây dựng TP.HCM triển khai trên đoạn dài khoảng 1,6 km, từ khu vực giao lộ C12 - Trường Chinh đến nút giao Út Tịch, giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ Trường Chinh đi Cộng Hòa được tổ chức 4 làn xe nhằm ưu tiên dòng phương tiện vào trung tâm thành phố. Chiều ngược lại còn 2 làn lưu thông.
Đến khung giờ cao điểm buổi chiều, dải phân cách sẽ được điều chỉnh để đảo chiều làn xe, ưu tiên hướng từ trung tâm TP.HCM đi Trường Chinh - An Sương. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường trở lại phương án lưu thông bình thường.
Nhiều người dân cho biết, việc phân luồng mới giúp giảm tình trạng chen lấn tại các điểm giao cắt vốn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn bỡ ngỡ khi lưu thông qua khu vực trong ngày đầu vận hành làn đường đảo chiều.
Lực lượng chức năng liên tục hướng dẫn, túc trực tại các giao lộ nhằm hạn chế tình trạng đi sai làn hoặc cắt đầu dòng xe.
Trong ngày đầu vận hành, một số thời điểm xuất hiện tình trạng phương tiện dồn ứ cục bộ tại khu vực giao lộ Hoàng Hoa Thám, Út Tịch hướng vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc kéo dài giảm đáng kể so với trước.
Khác với nhiều người lầm tưởng, trục Cộng Hòa - Trường Chinh không được tổ chức thành đường 3 chiều mà vẫn duy trì lưu thông hai chiều như hiện nay. Theo phương án mới, hai làn sát vỉa hè ở mỗi bên sẽ lưu thông cố định, trong khi hai làn giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm nhằm tăng khả năng giải tỏa phương tiện.
Trục đường Cộng Hòa - Trường Chinh hiện là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ khu vực Tây Bắc. Mỗi ngày, hàng chục nghìn phương tiện lưu thông qua khu vực này khiến áp lực giao thông luôn ở mức cao.
Trục đường này nhiều năm qua được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Mỗi ngày có lượng lớn ôtô, xe máy lưu thông khiến áp lực giao thông ở mức cao, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.
Việc triển khai làn đường đảo chiều được kỳ vọng tăng khả năng thông hành, giảm áp lực giao thông, cải thiện tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ Tây Bắc và sân bay Tân Sơn Nhất thời gian tới.
