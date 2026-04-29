Hình ảnh khác lạ của đường Cộng Hòa ở TP.HCM

Đường Cộng Hoà dỡ dải phân cách bê tông dài 2,5 km nhằm tổ chức làn đường đảo chiều, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
|Những ngày cuối tháng 4, TP.HCM triển khai tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa, một trong những “điểm đen” ùn tắc của thành phố, nhằm áp dụng mô hình giao thông đường 3 chiều, dự kiến hoàn tất trước ngày 15/5. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lưu thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Sự biến mất của hàng cây xanh cùng dải phân cách bê tông vốn quen thuộc, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Ghi nhận chiều ngày 28/4, nhiều đoạn đường đã hoàn thành khâu phá dỡ dải phân cách, san gạt, thảm nhựa và kẻ lại vạch sơn đường. Theo phương án, đoạn dải phân cách được phá dỡ, kéo dài khoảng 2,5 km từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến đường Trường Chinh, giúp mở rộng mặt đường thêm khoảng 3 m.
|Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên TP.HCM triển khai mô hình làn xe đảo chiều theo khung giờ.
Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng, chiều xe vào trung tâm có thể được ưu tiên mở rộng lên 4 làn, trong khi chiều ngược lại giảm xuống. Đến buổi chiều, hướng lưu thông sẽ được điều chỉnh ngược lại để phù hợp với dòng phương tiện.
"Phần làn trung tâm linh hoạt" được hình thành từ khu vực dải phân cách cũ kết hợp với các làn sát tim đường, có thể thay đổi hướng bằng hệ thống rào chắn di động và biển báo.
Do mô hình tổ chức giao thông còn khá mới lạ, nhiều người vẫn chưa quen với cách phân làn đảo chiều, đặc biệt tại các giao lộ đông xe. Điều này đòi hỏi hệ thống biển báo rõ ràng và lực lượng điều tiết phù hợp trong giai đoạn đầu.
Mô hình này giúp tăng số làn xe theo nhu cầu thực tế mà không cần giải phóng mặt bằng, tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu.
Hình ảnh đường Cộng Hoà trước khi phá dỡ dải phân cách. Theo dữ liệu của Sở Xây dựng TP.HCM, đường Cộng Hòa là một trong những tuyến có mật độ phương tiện cao nhất thành phố, với lưu lượng hơn 500.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Trong giờ cao điểm, áp lực giao thông thường xuyên vượt quá 150% năng lực thông hành, khiến các nút giao quan trọng như Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa - Út Tịch rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
|Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo mới của tuyến đường khi việc lưu thông trở nên thông thoáng và thuận tiện hơn.
Việc không còn dải phân cách cứng cũng tiềm ẩn nguy cơ lấn làn nếu người tham gia giao thông không chấp hành đúng quy định.
