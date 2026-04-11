TP.HCM trong nắng nóng

Từ khoảng 10h, nắng đã bắt đầu gay gắt. Đến trưa, khung giờ từ 12h đến 16h trở thành thử thách thực sự với những người phải làm việc ngoài trời.

Theo ghi nhận từ Tri Thức - Znews, tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) xuất hiện mặt đường tỏa nhiệt, oi bức gần như không có gió. Người dân di chuyển trên đường che kín từ đầu đến chân để hạn chế tác động của nắng nóng.

Mặt đường hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt ngược lên, khiến nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn so với con số đo được.

Theo ứng dụng Weather, số liệu đo được khoảng 36°C, tia UV được cảnh báo ở cao, khuyến cáo người dân tránh nóng đến 16h.

"Có khi đứng dưới nắng mà thấy mắt hoa lên, mồ hôi chảy ướt hết lưng áo nhưng cũng không dám nghỉ lâu. Nhiều lúc mệt quá chỉ biết nép tạm vào bóng râm vài phút, uống ngụm nước rồi lại ra đứng tiếp", ông Văn Nhiều (64 tuổi) chia sẻ.

Tại các giao lộ, hình ảnh dòng xe dừng đèn đỏ dưới nắng gắt rát da khiến mỗi người một kiểu che chắn khi di chuyển ngoài trời.

Trang bị quen thuộc của họ là áo khoác chống nắng, khẩu trang dày, kính râm, găng tay... che kín từ đầu đến chân. Dù vậy, lớp “bảo vệ” này chỉ giúp hạn chế phần nào tác động của tia UV, không thể xua tan cảm giác nóng bức kéo dài nhiều giờ.

“Chạy giữa trưa dễ bị choáng, có hôm phải tấp vào lề nghỉ liên tục. Nắng hắt từ dưới đường lên rất khó chịu, đứng một lúc là thấy đuối sức”, anh Phúc Duy, tài xế công nghệ, cho biết.

Giữa cái nóng kéo dài, nước uống trở thành vật dụng không thể thiếu đối với người lao động. Tuy nhiên, việc liên tục mất nước khiến nhiều người luôn trong trạng thái khát, mệt mỏi.

Thời tiết khắc nghiệt, lại trùng giai đoạn giao mùa, số ca bệnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Những ngày gần đây, cảnh tượng đông đúc diễn ra tại nhiều cơ sở y tế.

Người lao động tranh thủ nằm nghỉ trưa ven đường, né cái nắng gắt giữa trưa. Sau những giờ làm việc vất vả, chỉ cần một khoảng vỉa hè có bóng râm cũng đủ để họ chợp mắt, lấy lại sức trước khi tiếp tục mưu sinh.

Dự báo nắng nóng tại TP.HCM còn tiếp diễn trong những ngày tới. Khi nhiệt độ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, áp lực đối với người lao động ngoài trời vẫn sẽ kéo dài. Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.

