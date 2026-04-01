5 tuyến đường qua trường đua Phú Thọ ở TP.HCM dần thành hình

Giữa năm 2025, TP.HCM chính thức khởi công dự án xây dựng 5 tuyến đường xuyên qua khu Trường đua Phú Thọ (phường Phú Thọ) với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Công trình được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị tại khu đất rộng hơn 48 ha này.
Dự án gồm 5 tuyến đường nội khu với tổng chiều dài hơn 2 km, kết nối trực tiếp các trục giao thông lớn như Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Lữ Gia và 3/2. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026.
Được người Pháp xây dựng từ năm 1932, trường đua Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và từng thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á, là nơi vó ngựa tung hoành một thời của dân Sài Gòn và Nam Kỳ Lục tỉnh. Đến năm 2011, trường đua đóng cửa, trở thành phần ký ức lịch sử của người dân.
Phần khán đài được giữ lại, song có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Quanh khán đài hiện được rào chắn để thi công, các hạng mục như chuồng ngựa, bảng thông tin cá cược, kết quả... bị tháo dỡ.
Công nhân cùng nhiều máy móc, xe lu tất bật thi công các tuyến đường.
Việc mở đường xuyên qua Trường đua Phú Thọ không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn đánh dấu quá trình chuyển mình của một không gian lịch sử. Nơi giải trí đặc trưng của Sài Gòn xưa sang một khu đô thị - thể thao hiện đại của TP.HCM hôm nay.
Sau hơn nửa năm triển khai, các tuyến đường đã dần thành hình, mặt đường được trải nhựa và hệ thống hàng rào phân cách cũng đã được lắp đặt.
Từ góc nhìn trên cao, khu vực trường đua xưa đang dần biến đổi rõ rệt. Không gian đường đua hình oval trước đây bị thay thế bởi các trục đường thẳng, chia nhỏ khu đất thành nhiều ô chức năng đô thị.
Cạnh đó, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã khai trương dịp 30/4 năm ngoái. Cùng với đó, khu vực sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như công viên Phú Thọ, trung tâm nghệ thuật truyền thống, nhà ở cho huấn luyện viên và vận động viên, mở rộng Trường tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ.
Vị trí khu vực thi công tại trường đua Phú Thọ.