5 tuyến đường qua trường đua Phú Thọ ở TP.HCM dần thành hình

Được người Pháp xây dựng từ năm 1932, trường đua Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và từng thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á, là nơi vó ngựa tung hoành một thời của dân Sài Gòn và Nam Kỳ Lục tỉnh. Đến năm 2011, trường đua đóng cửa, trở thành phần ký ức lịch sử của người dân.