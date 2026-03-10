Hiện trạng khu bảo tàng ở Bến Nhà Rồng sắp mở rộng gấp 10 lần

Theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM gửi Ban Thường vụ Thành ủy, khu di tích - bảo tàng sẽ được mở rộng lên khoảng 11 ha, gần gấp 10 lần quy mô hiện nay. Hạng mục này nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng 39,5 ha, hướng đến hình thành không gian văn hóa - lịch sử gắn với chủ đề Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn.

Khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nằm ở vị trí trung tâm, tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành - trục giao thông chính kết nối khu vực phía nam TP.HCM với trung tâm thành phố và sông Sài Gòn, đồng thời có tầm nhìn trực diện sang khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu vực Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi gắn liền với sự kiện 5/6/1911 - chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Ngoài ra, TP.HCM quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp 3.100 căn hộ Nhà Rồng - Khánh Hội tại khu đất ven sông Sài Gòn, do không còn phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành.

Bảo tàng có 7 phòng trưng bày, trong đó có 4 phòng trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 phòng trưng bày chuyên đề đặc biệt, nhấn mạnh sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ và Hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.

Nhiều người nán chân lại thật lâu để tìm hiểu về lịch sử, từng dòng chú thích những bức hình về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Thành Nhân (thành phố Hải Phòng) chia sẻ: "Mỗi hiện vật tại đây đều gắn với một câu chuyện, phản ánh sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Bác".

Ngoài ra, TP.HCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe về phía khu cảng. Hiện, tuyến đường này dài khoảng 3 km, hai chiều xe, mỗi chiều có hai làn. Nơi đây luôn đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc của thành phố. Ảnh: Hoài Bảo.

Toàn bộ dự án được đề xuất triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT - xây dựng và chuyển giao, nhằm đảm bảo các hạng mục được thực hiện đồng bộ và kịp tiến độ. Việc mở rộng khu di tích được kỳ vọng tạo nên công trình biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử, đồng thời hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh quy mô lớn tại trung tâm TP.HCM.

