Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước

Sau những giờ làm việc căng thẳng, Hồng Hà (áo đen, phường Bình Tân) cùng Thảo Vy (phường Phú Thuận) tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ để vẽ tranh, thư giãn. "Công viên mới mở, không gian thoáng đãng, hiện đại. Tôi đặc biệt thích biểu tượng 'Giọt nước' đầy ý nghĩa và những màn trình diễn nhạc nước ở đây", cả hai chia sẻ. Thảo Vy cho biết trước đây cô thường dạo chơi ở công viên Tao Đàn hay khu hồ Bán Nguyệt, nhưng từ khi công viên này mở cửa, hai người chuyển sang ghé đây thường xuyên hơn vì không gian được quy hoạch gọn gàng, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, tiện nghi.