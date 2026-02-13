Bật khóc khi dâng hoa tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM

|
Tối 12/2, trong khuôn khổ lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành đã thực hiện nghi thức dâng hoa, tưởng niệm các nạn nhân đã mất vì Covid-19. Trong không gian trang nghiêm tại quảng trường trung tâm, những cành hoa hồng trắng được đặt xung quanh tượng đài Giọt nước, mở đầu cho phút mặc niệm dành cho những người đã ra đi trong đại dịch.
Nghi thức diễn ra lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Khi 360 ngọn nến nước được thắp sáng quanh quảng trường, ánh sáng lan tỏa khắp không gian như một lời nhắc nhớ về giai đoạn đầy mất mát mà thành phố từng trải qua.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch Tập đoàn Sun Group, đơn vị thực hiện dự án, tham dự lễ khánh thành tối 12/2.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh công viên không chỉ là không gian xanh mới của thành phố mà còn là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. "Công viên số 1 Lý Thái Tổ mang trong mình ba thông điệp: sự hồi sinh, lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết, hướng tới tương lai", ông nói.
Trong ánh sáng dịu của những ngọn đèn và nến nước, các đại biểu xếp thành một hàng dài trước khu tưởng niệm. Những cánh hồng trắng dần phủ kín khu vực dâng lễ, nổi bật giữa nền đá tối màu và ánh nến vàng ấm. Ở một góc khác, các hộp đèn tưởng niệm tỏa sáng từ bên trong. Bông hoa đặt cạnh mỗi ngọn đèn như một lời nhắn gửi riêng, khi nhìn tổng thể lại trở thành ký ức chung của cả cộng đồng.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, Nguyên Phó Viện trưởng HIDS, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng khi thành phố đầu tư vào các không gian văn hóa công cộng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. "Sự xuất hiện của đài tưởng niệm đại dịch Covid-19 mang ý nghĩa rất lớn. Đây là nơi mọi người có thể tìm đến để bày tỏ cảm xúc và tưởng nhớ những người đã khuất", bà nói.
Một cán bộ lặng lẽ rơi nước mắt khi đọc dòng ký ức về Covid-19.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, được triển khai theo chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng. Khu đất từng bị bỏ hoang nhiều năm giữa trung tâm thành phố nay được hồi sinh thành một "khoảng lặng xanh", hoàn thành sau hơn 90 ngày thi công thần tốc với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Tâm điểm của công viên là quảng trường tròn rộng 1.800 m2, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất.
Tại đây đặt Tượng đài Giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác từ inox gương. Phần lõi bên trong là hình trái tim, biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt inox phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, như một ẩn dụ rằng ký ức về đại dịch là ký ức chung của cả cộng đồng. Không gian quảng trường được tổ chức theo cấu trúc 9 bậc cấp chia thành ba tầng, gợi hành trình cảm xúc về vòng đời con người. Tầng thấp nhất khắc 12 con giáp, tượng trưng cho dòng thời gian và từng số phận; tầng giữa là những dấu chân đá; tầng cao nhất khảm hoa sen, sứ, cúc bằng đồng, thể hiện sự tiếp nối và hy vọng.
Hệ thống gần 1.000 điểm ánh sáng kết hợp 360 ngọn nến nước tạo nên một không gian tưởng niệm tĩnh lặng nhưng không bi lụy.
Dòng chữ "Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết như nào" được viết bằng nhiều thứ tiếng, đặt ngay Đài tưởng niệm Giọt nước.
Việc khánh thành công viên trước thềm Tết Bính Ngọ không chỉ đánh dấu một dự án chỉnh trang đô thị, mà còn cho thấy định hướng phát triển đặt con người làm trung tâm. Giữa nhịp sống sôi động của siêu đô thị, Công viên số 1 Lý Thái Tổ mở ra một không gian để tưởng niệm, kết nối và tái tạo năng lượng.
