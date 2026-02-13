Bật khóc khi dâng hoa tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM

Trong ánh sáng dịu của những ngọn đèn và nến nước, các đại biểu xếp thành một hàng dài trước khu tưởng niệm. Những cánh hồng trắng dần phủ kín khu vực dâng lễ, nổi bật giữa nền đá tối màu và ánh nến vàng ấm. Ở một góc khác, các hộp đèn tưởng niệm tỏa sáng từ bên trong. Bông hoa đặt cạnh mỗi ngọn đèn như một lời nhắn gửi riêng, khi nhìn tổng thể lại trở thành ký ức chung của cả cộng đồng.