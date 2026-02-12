Bên trong đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM sắp khánh thành

Dòng chữ “Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết như nào” được viết bằng nhiều thứ tiếng, đặt ngay Đài tưởng niệm Giọt nước. Tối 12/2, TP.HCM sẽ chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng . Công trình được triển khai theo chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ. Đây không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.