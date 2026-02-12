Bên trong đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM sắp khánh thành

|
Tại trung tâm quảng trường tròn, nơi đặt Tượng đài Giọt nước, mặt đất được đào thấp khoảng 4 m. Phần đất đào lên được chuyển đổi, bồi đắp thành không gian vườn đồi cạnh quảng trường. Tượng đài Giọt nước là tâm điểm của công viên, có chiều cao 6 m, chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim – biểu tượng của sự tri ân.
|
Toàn bộ công viên được đặt trên thửa đất hình tam giác tại số 1 Lý Thái Tổ, đặt ở trung tâm công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2, được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống khi chạm mặt đất. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp.
|
Dòng chữ “Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết như nào” được viết bằng nhiều thứ tiếng, đặt ngay Đài tưởng niệm Giọt nước. Tối 12/2, TP.HCM sẽ chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ. Đây không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.
|
Toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn; các biệt thự cũ được tôn tạo, mở ra những không gian triển lãm, thư viện… Ngoài ra là nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, không chỉ hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau.
|
Bên trong công viên, các khu vực Nhà hàng sum vầy, Cộng đồng villa ký ức được giữ nguyên bản kiến trúc căn biệt thự cũ của nhà chú Hoả, hiện chưa đi vào sử dụng.
|
Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.
|
Sun Group, đơn vị tài trợ kinh phí và thi công dự án, cùng nhiều đơn vị trong và ngoài nước thiết kế, lên ý tưởng nhằm đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và chiều sâu giá trị nhân văn của công trình. Dự án được thi công hơn 90 ngày đêm, kịp hoàn thành vào trước Tết nguyên đán.
|
Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, cũng dành tặng người dân thành phố một không gian hội hoa xuân trên toàn bộ diện tích hơn 4 ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái… tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết ba miền, tạo thêm một điểm đến du xuân Bính Ngọ hấp dẫn cho người dân thành phố.
|
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TP.HCM giai đoạn mới. Khu đất rộng 4,3 ha giữa trung tâm thành phố – từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần – đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang.
|
Việc đưa công viên vào hoạt động vì vậy vượt lên ý nghĩa của một dự án chỉnh trang. Đây là một lát cắt trong chiến lược dài hạn của TP.HCM – phát triển hiện đại song hành cùng mở rộng không gian công cộng, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn ký ức và củng cố bản sắc “thành phố nghĩa tình”. Và quan trọng, đó là tầm nhìn dài hạn trong hành trình kiến tạo tương lai – một thành phố năng động, hiện đại nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm.