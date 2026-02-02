Diện mạo Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM

Khu vực trung tâm công viên được phong tỏa để phục vụ công tác cẩu lắp. Khối điêu khắc kim loại kích thước lớn được vận chuyển đến vị trí hồ nước, sau đó hạ đặt bằng cẩu chuyên dụng trong sự giám sát chặt chẽ của đội kỹ thuật và an toàn lao động.

Theo ghi nhận, quá trình hạ đặt Giọt nước mắt diễn ra căng thẳng do yêu cầu kỹ thuật cao. Công nhân liên tục đo đạc, căn chỉnh để bảo đảm tác phẩm được đặt đúng trục thiết kế, cân đối với mặt hồ và không gian xung quanh.

Biểu tượng Giọt nước mắt cao khoảng 6 m, được chế tác bằng kim loại sáng bóng. Bề mặt tác phẩm có khả năng phản chiếu hình ảnh môi trường và người đứng đối diện. Phần rỗng bên trong được tạo hình trái tim, kết hợp với hệ thống chiếu sáng để tạo hiệu ứng thị giác khi công trình hoàn thiện.

Đại diện đơn vị thi công cho biết biểu tượng được sản xuất theo thiết kế riêng, vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển, sau đó lắp ráp các chi tiết tại công trường trước khi hạ đặt hoàn chỉnh.

Song song với việc hạ đặt biểu tượng trung tâm, hàng chục công nhân đang làm việc liên tục tại các khu vực khác của công viên. Các hạng mục như lát đá lối đi, hoàn thiện quảng trường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và cảnh quan cây xanh được triển khai đồng loạt.

Dọc các lối đi bộ, công nhân khẩn trương lát đá, vệ sinh bề mặt và chỉnh sửa các chi tiết kỹ thuật. Khu vực ven hồ nước được kiểm tra lại hệ thống cấp - thoát nước, bảo đảm vận hành ổn định khi đưa vào sử dụng.

Hệ thống cây xanh tại công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng đang được hoàn thiện những khâu cuối. Các loại cây bóng mát đã được trồng dọc trục chính, kết hợp thảm cỏ và cây bụi thấp nhằm tạo không gian thoáng đãng.

Theo đơn vị phụ trách cảnh quan, cây trồng được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên các loài phù hợp khí hậu TP.HCM , dễ chăm sóc và tạo bóng mát lâu dài. Việc bố trí cây xanh được tính toán để không che khuất tầm nhìn về khu tưởng niệm, đồng thời vẫn bảo đảm mảng xanh của mỹ quan đô thị.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được xây dựng trong khuôn viên công viên rộng hơn 4 ha, tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, nơi từng được cải tạo, chỉnh trang trong thời gian qua. Công trình được định hướng là không gian công cộng kết hợp tưởng niệm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ghi nhớ của người dân.

Hồ nước bao quanh biểu tượng Giọt nước mắt được thiết kế tạo hiệu ứng lan tỏa, gợi hình ảnh những vòng sóng đồng tâm. Theo đơn vị thiết kế, yếu tố nước, ánh sáng và cây xanh được sử dụng nhằm tạo cảm giác lắng đọng, phù hợp với tính chất của một không gian tưởng niệm.

Đơn vị thi công đang duy trì tiến độ cao để kịp hoàn thành toàn bộ công trình theo kế hoạch. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, thiết bị phụ trợ và các hạng mục cảnh quan còn lại đang được hoàn thiện trong những ngày tới.

Khu “biệt thự Chú Hỏa” được tu sửa, cải tạo và xây mới một số hạng mục nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc - lịch sử. Các hạng mục được chỉnh trang chú trọng giữ gìn nét cổ kính, kết hợp hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh, góp phần làm mới diện mạo khu vực nhưng vẫn tôn trọng dấu ấn thời gian của công trình.

Phối cảnh biểu tượng “Giọt nước mắt” tại công viên Lý Thái Tổ là điểm nhấn tưởng niệm lặng lẽ giữa không gian xanh trung tâm TP.HCM. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp), kịp phục vụ người dân TP.HCM trước Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đơn vị thi công.

Hồ Con Rùa đang được gấp rút chỉnh trang, sơn sửa để chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ. Màu sơn mới của công trình này thu hút sự chú ý từ nhiều người.

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn khi ra đường vào sáng sớm nay (9/1) do thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ chỉ 17 độ C.

Chiều 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền đang neo đậu ở sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.