'Áo mới' của Hồ Con Rùa

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ) thay đổi diện mạo với gam màu xanh ngọc chủ đạo sau một tuần được cải tạo. Màu sắc mới mang lại cảm giác dịu mắt, tạo không gian thoáng đãng và mát mẻ hơn so với trước đây.
Các hạng mục được thực hiện bao gồm sơn mới tháp trung tâm với gam màu sáng hơn, cải tạo vỉa hè, bồn cây và trồng bổ sung cây xanh. Đồng thời, các đoạn đường quanh khu vực, bó vỉa và đường đi bộ cũng được sơn kẻ lại, tạo không gian thông thoáng, trật tự.
Xây dựng từ năm 1965 trên khu đất từng là cổng Khảm Khuyết của Thành Gia Định, Hồ Con Rùa đã nhiều lần được cải tạo và nay trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng với hồ nước trung tâm, bao quanh là lối dạo bộ và khu vực ngồi nghỉ.
Trong quá trình chỉnh trang, các hạng mục được triển khai song song với sự phân công cụ thể cho từng nhóm công nhân. Một nhóm đảm nhiệm công tác sơn sửa, tập trung làm mới các bề mặt quanh hồ và công trình trung tâm.
Công tác vệ sinh, thu gom rác thải và xử lý bề mặt lòng hồ được tiến hành nhằm loại bỏ rác, cặn bẩn tồn đọng. Công việc này góp phần đảm bảo mặt nước đạt yêu cầu về mỹ quan và mang lại cảm giác sạch sẽ, trong lành cho không gian xung quanh.
Bên cạnh đó, một số công nhân tiến hành chỉnh sửa lối đi, bậc ngồi và kiểm tra các chi tiết kỹ thuật xung quanh. Việc thi công được thực hiện liên tục, luân phiên theo ca để bảo đảm kịp tiến độ.
Khu vực đài nước là hạng mục điểm nhấn kiến trúc của Hồ Con Rùa cũng được tiến hành sơn sửa với hai gam màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc. Việc làm mới bề mặt giúp công trình trở nên nổi bật.
Phần đỉnh tháp cũng được tiến hành sơn sửa, lựa chọn gam màu vàng nhạt làm chủ đạo. Màu sắc này giúp công trình trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với tổng thể không gian.
Lối cầu thang dẫn lên tháp nước cũng được sơn mới với gam xanh ngọc, mang đến thay đổi rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây
Bên cạnh việc sơn sửa, các tiểu cảnh hoa cũng được bố trí xung quanh hồ, đan xen cùng các xuồng hoa nhỏ, góp phần tạo nên không gian sinh động và gợi không khí xuân cho công trình.
Việc làm mới không gian này được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, chụp ảnh của người dân trong dịp Tết.
Hiện nay, Hồ Con Rùa nằm tại nút giao của ba tuyến đường Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn Tần - Trần Cao Vân. Không chỉ giữ vai trò điểm giao thông quan trọng, khu vực này còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân TP.HCM, đặc biệt là giới trẻ và người lao động làm việc tại khu vực trung tâm.
Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, việc làm mới các không gian công cộng trung tâm như Hồ Con Rùa được xem là cần thiết. Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan, góp phần tạo không khí tươi vui những ngày đầu xuân đón Tết của người dân.
