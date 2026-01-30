'Áo mới' của Hồ Con Rùa

Hiện nay, Hồ Con Rùa nằm tại nút giao của ba tuyến đường Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn Tần - Trần Cao Vân. Không chỉ giữ vai trò điểm giao thông quan trọng, khu vực này còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân TP.HCM, đặc biệt là giới trẻ và người lao động làm việc tại khu vực trung tâm.