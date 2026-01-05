Mưa lớn trái mùa đúng giờ tan tầm ở TP.HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vài ngày tới, khu vực Nam bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ ổn định, sau đó suy yếu chậm, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao có xu hướng rút dần ra phía đông.