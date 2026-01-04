TP.HCM và Nam bộ có thể mưa trái mùa trong hai ngày tới

Trong thời gian tới, khu vực Nam bộ có mưa gián đoạn, nhiệt độ buổi tối có xu hướng tăng dần, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn còn se lạnh.

Đường Nguyễn Văn Khối (TP.HCM) mưa ngập nặng vào ngày 28/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vài ngày tới, khu vực Nam bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ ổn định, sau đó suy yếu chậm, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao có xu hướng rút dần ra phía đông.

Sự tương tác giữa hai hình thái thời tiết này tạo điều kiện hình thành nhiễu động gió đông trên cao, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ tại TP.HCM và một số khu vực Nam Bộ trong vài ngày tới.

Nguyên nhân chính của hình thế thời tiết trên là khối không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán sâu xuống phía nam, khiến các tỉnh Nam bộ tiếp tục nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh, cường độ mạnh khuếch tán sâu xuống phía nam.

Đáng chú ý, khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Nam bộ có nguồn gốc từ lục địa châu Á, hình thành trên khu vực Siberia - Mông Cổ. Đây là khối khí có đặc tính khô, lạnh và nặng, khi tăng cường mạnh sẽ khuếch tán sâu xuống các vĩ độ thấp, bao gồm miền Đông và miền Tây Nam bộ của Việt Nam.

Khi tăng cường xuống, khối không khí lạnh làm gió Đông Bắc gia tăng, đặc biệt mạnh trên vùng biển phía đông nam bộ, đồng thời gây hiện tượng trời se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực nam trung bộ và nam bộ. Trong giai đoạn tới, áp cao này ít biến đổi ở thời điểm ngắn hạn, nhưng sau đó có xu hướng rút ra phía đông, tạo điều kiện cho nhiễu động gió đông trên cao mạnh dần trên khu vực nam bộ.

Do đó, trong gian này, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng gia tăng, tuy nhiên chỉ dưới 30% diện tích khu vực có mưa, tập trung chủ yếu ở ven biển phía đông và lượng mưa không nhiều. Nhiệt độ buổi tối có xu hướng tăng dần, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn còn se lạnh.

Triều cường tại TP.HCM cũng có nguy cơ đạt đỉnh 1,64 m, trên mức báo động 3 khoảng 4cm vào 4h sáng hôm sau, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần. Trung tâm dự báo khí tượng lưu ý người dân tại các khu vực trũng thấp cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng.