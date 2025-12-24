Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM sắp đón nhiều đợt mưa trái mùa

  • Thứ tư, 24/12/2025 19:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong 3 tháng đầu năm 2026, mưa tại TP.HCM có xu hướng giảm theo mùa khô. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa khu vực TP.HCM của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, thời tiết khu vực TP.HCM và Nam bộ nhìn chung ổn định, mưa và nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Mua trai mua TP.HCM anh 1

Trong 3 tháng đầu năm 2026, không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ. Nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Mặc dù mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa. Cần đề phòng dông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu. Không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ. Nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng, cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, đề phòng khả năng TP.HCM xuất hiện nắng nóng.

“Trong 3 tháng tới ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Tuy nhiên cần đề phòng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo.

Bản tin dự báo cho thấy, tổng hợp kết quả từ các mô hình dự báo của nhiều trung tâm khí hậu trên thế giới, lượng mưa tại Nam Bộ trong 3 tháng đầu năm 2026 phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), với chuẩn sai lượng mưa từ 10-30 mm. Dù xu thế mưa giảm dần theo mùa khô, cục bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Cụ thể, trong tháng 1/2026, tổng lượng mưa có khả năng cao hơn TBNN khoảng 5-10%, số ngày mưa phổ biến từ 3-6 ngày. Sang tháng 2 và tháng 3, lượng mưa duy trì ở mức xấp xỉ TBNN, số ngày mưa giảm còn khoảng 1-5 ngày mỗi tháng.

Về nhiệt độ, hầu hết mô hình dự báo cho kết quả xấp xỉ TBNN trong tháng 1 và tháng 2-2026. Riêng tháng 3, nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN khoảng 0,1-0,5 độ C. Tính chung 3 tháng, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ đến cao hơn TBNN trong cùng khoảng chênh lệch này. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, cần đề phòng khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng sớm.

Xa hơn, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa thời kỳ này phổ biến xấp xỉ TBNN, trong khi nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN.

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa lớn

Mưa bắt đầu từ chiều tối nay (24/12) tại Nam Bộ, kéo dài đến ngày mai. Khu vực Quảng Trị đến phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa tập trung trong hai ngày 25-26/12.

4 giờ trước

Chiều Giáng sinh, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trái mùa

Một số khu vực tại TP.HCM trời tối sầm, mây đen dày đặc bao phủ, sau đó xuất hiện mưa lớn và dông, chiều nay 24/12.

4 giờ trước

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông nguy hiểm trên Biển Đông

Từ đêm 20/12 đến ngày 22/12/2025, nhiều khu vực biển trên cả nước sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần chú ý và có biện pháp phòng tránh nguy cơ tai nạn.

17:45 20/12/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/tphcm-sap-don-nhieu-dot-mua-trai-mua-post1807345.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Mưa trái mùa TP.HCM TP.HCM TP.HCM TP.HCM mưa Mưa trái mùa Mưa TP.HCM Mưa Sài Gòn

    Đọc tiếp

    Be trai 5 tuoi bi cha dot xang bong 80% hinh anh

    Bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng bỏng 80%

    30 phút trước 20:05 24/12/2025

    0

    Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố TP.HCM cho biết sau hơn 3 tháng điều trị, bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng 80% diện tích cơ thể đã qua cơn nguy kịch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý