Bi hài chuyện “thầy” chữa bệnh là... bệnh nhân tâm thần

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Trước khi tiếp cận điểm đến, chúng tôi đã nghe nhiều người đồn thổi vợ chồng “thầy” Hưng, Phượng chỉ mới hoạt động khám - chữa bệnh hơn nửa năm nay nhưng tư gia của họ đã cuốn hút đông đảo bệnh nhân ở nhiều nơi tìm đến.

Trang Facebook "Hưng Diện Chẩn" đăng tải thông tin địa chỉ, điện thoại và quảng bá hình ảnh bệnh nhân đang đến chữa bệnh tại tư gia vợ chồng ông Huỳnh Khóa Hưng.

Tra cứu trên mạng xã hội, chúng tôi tìm thấy Facebook “Hưng Diện Chẩn” có 5.900 người Follow. Bên cạnh hình ảnh, video ghi lại hoạt động chữa bệnh tại nhà riêng có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ là những dòng thông tin quảng bá: “Cả nhà có vấn đề sức khỏe liên hệ mình sẽ giúp. Gần chợ Chiều, Hòa Tân Tây (Núi 1), Tây Hòa, Phú Yên”; “ĐT 0868017087 Hưng, 0962410847 Phượng. Phục hồi sức khỏe toàn thân. Phí tùy tâm”; “Khách cần liên hệ em trước bớt chờ đợi ạ”...

Trên trang Facebook ngày 8/2 còn đăng thông báo “Nhà em nghỉ tết 26/12 âm lịch, mùng 9/1 làm lại nhé cả nhà. Khách cần chăm sóc sức khỏe liên hệ em, ĐT 0962410847.

Trong số hàng loạt bình luận, trao đổi giữa bệnh nhân với “thầy”, bà Lê Thị Việt hỏi: “Nay làm có bóc số không vậy cô”, “Hưng Diện Chẩn” trả lời: “Có khách đông chờ chút. Không cần bóc số hoặc trước khi đi nhá máy bớt chờ đợi chị nhé”...

Ông Huỳnh Khóa Hưng cùng vợ Trần Thị Phượng đang chữa bệnh tại tư gia.

Chiều 17/3 và sáng 18/3, chúng tôi liên lạc điện thoại và được vợ chồng “thầy” Hưng, Phượng tận tình hướng dẫn đường đến cơ sở khám - chữa bệnh tại tư gia.

Biển hiệu bên ngoài ghi “Hưng, Phượng: Mát xa, chăm sóc sức khỏe toàn thân”, nhưng bên trong tường nhà là những tấm in decal quảng bá diện chẩn có nhiều hình vẽ các bộ phận cơ thể người, huyệt đạo... Một bên tường treo hai khung tài liệu được ông bà Hưng, Phượng coi như “bằng cấp chuyên môn”. Đó là “Giấy chứng nhận của Công ty TNHH MTV chăm sóc da mặt, body Đỗ Khuyên” cấp cho Huỳnh Khóa Hưng (SN 1982), quê quán Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên và Trần Thị Phượng (SN 1983) quê quán Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên “Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân, từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/5/2024”.

Ông Huỳnh Khóa Hưng đang quảng bá "năng lực chữa bệnh" với bệnh nhân.

Khi chúng tôi vào nhà có hai bệnh nhân đang được ông Hưng, bà Phượng điều trị bệnh mà theo “thầy” đó là phương pháp “diện chẩn”, gần 10 người khác ngồi chờ, bên ngoài có một số người cũng vừa tìm đến.

Bà Phượng cho biết, cơ sở của bà không chỉ xoa bóp trị liệu tê nhức, mà còn điều trị bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Mỗi lần “diện chẩn” chi phí 100.000 đồng, thời gian điều trị... cho đến khi nào bệnh nhận thấy khỏe thì thôi (!?).

Còn ông Hưng cũng khẳng định có khả năng điều trị bệnh xương khớp, tiêu hóa, tim mạch... đều được tất. Nghe chúng tôi lấy cớ người thân già yếu xin đăng ký ưu tiên điều trị, bà Phượng phán luôn: “Muốn vậy phải đến từ sáng sớm chứ ngày nào cũng đông người”.

Căn nhà của vợ chồng ông bà Hưng, Phượng cũng là nơi chữa bệnh bất hợp pháp.

Điều đáng tiếc là những bệnh nhân đến nhà ông bà Hưng, Phượng chỉ vì tin vào những hình ảnh, thông tin tự quảng cáo trên Facebook “Hưng Diện Chẩn” và nghe một số người đồn thổi, nhưng không một ai biết rằng bà Trần Thị Phượng là một... bệnh nhân tâm thần.

Vì thế, bệnh nhân tìm đến đây đều là người ở nơi khác, còn dân địa phương thì đến trạm y tế, bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ, bởi lẽ nhiều người biết rõ bà Phượng mắc bệnh tâm thần, có nhiều động thái bất thường; còn ông Hưng ngoài thời gian làm ruộng có thêm nghề thợ mộc, đào giếng, đến cuối năm 2023, cả hai vợ chồng đi học nghề massage, xông hơi, xoa bóp để mưu sinh một thời gian thì bỗng dưng xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh bằng phương pháp “diện chẩn”.

Ngoài giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân do một doanh nghiệp ở Cần Thơ cấp, vợ chồng ông bà Hùng, Phượng không có văn bằng chuyên môn y khoa, đông y và giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Để làm rõ thêm cơ sở của “Hưng Diện Chẩn” và bệnh trạng của bà Phượng, phóng viên Báo CAND đã làm việc với UBND, Trạm Y tế xã Tây Hòa, thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan.

Qua đó được biết, đến nay, cơ sở của ông bà Hưng, Phượng chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huỳnh Khóa Hưng do Phòng Kinh tế xã Tây Hòa cấp ngày 13/10/2025 với ngành nghề: “Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự”, mà không hề có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và cả hai người đều không có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Điều đáng nói là bà Trần Thị Phượng mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định từ năm 2002, đến năm 2006 đã được đưa đi Bệnh viện tâm thần TP Hồ Chí Minh, Trạm chuyên khoa tâm thần thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên để điều trị. Từ đó cho đến nay, mỗi tháng bà Phượng vẫn nhận thuốc điều trị tâm thần định kỳ và có hồ sơ bệnh án tại Trạm Y tế xã Tây Hòa. Ngày 26/4/2023, UBND xã Hòa Tân Tây trước đây đã cấp giấy xác nhận khuyết tật cho bà Phượng, dạng khuyết tật thần kinh tâm thần nặng và đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ.

Ông Huỳnh Khóa Hưng mượn "vỏ bọc" giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage để hành nghề chữa bệnh trái phép.

Ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa, cho biết: “Sau khi phát hiện ông Hưng có dấu hiệu “vượt rào” so với ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được cấp; nghiêm trọng hơn nữa là bà Phượng đang mắc bệnh tâm thần nhưng cùng chồng xuất chiêu chữa bệnh, chính quyền xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Gần đây nhất tại biên bản kiểm tra ngày 10/3, ông Huỳnh Khóa Hưng đã có bút tích cam kết “Không livestream dưới mọi hình thức, không để bà Phượng hành nghề massage, xông hơi... cho khách hàng”.

Thế nhưng khi chúng tôi tiếp cận cơ sở của ông bà Hưng, Phượng vào chiều 17/3 và sáng 18/3, thì cả vợ chồng vẫn tiếp đón nhiều người đến chữa bệnh trong khi hai người đều không có văn bằng chuyên môn bác sĩ, y sĩ, lương y... theo quy định của Luật khám, chữa bệnh năm 2023. Đáng lo ngại hơn nữa khi bà Phượng là người bệnh tâm thần tiềm ẩn nhiều hiểm họa có thể xảy ra khi tiếp xúc và thực hiện các thao tác đối với những người bệnh đã ngộ nhận đó là... “thầy”.

Giấy chứng nhận khuyết tật tâm thần thần kinh mức độ nặng của bà Trần Thị Phượng.

Đã đến lúc UBND xã Tây Hòa và các cơ quan chức năng của địa phương cần kiểm tra toàn diện, kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với ông bà Hưng, Phượng.

Hơn thế nữa, những người tìm đến tư gia ông bà Hưng, Phượng để chữa bệnh cần phải nhận thức không nên giao sức khỏe, sinh mệnh của mình cho người không có chuyên môn y khoa, đông y và càng không nên đùa cợt với người bệnh tâm thần!