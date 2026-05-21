Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá tại Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

  • Thứ năm, 21/5/2026 12:35 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể toàn bộ 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá.

sat lo mo da anh 1

Chiều tối 20/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khiến 1 công nhân tử vong, 2 người mất tích dưới lớp đất đá sạt lở.
sat lo mo da anh 2

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Cẩm Tú, vụ việc xảy ra khoảng 17h tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.
sat lo mo da anh 3

Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập xuống, vùi lấp.
sat lo mo da anh 4

Vụ sạt lở khiến một công nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai người còn lại bị vùi lấp.
sat lo mo da anh 5

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, y tế cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
sat lo mo da anh 6

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc, lượng đá sạt lở lớn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.
sat lo mo da anh 7

Các lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm thủ công để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.
sat lo mo da anh 8

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

sat lo mo da anh 9

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá. Tất cả 3 nạn nhân đều đã tử vong.

Tìm thấy thêm thi thể công nhân vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa

Đến trưa 21/5, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể công nhân trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa.

2 giờ trước

Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 3 người chết và mất tích

Đến sáng 21/5, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa vẫn được triển khai khẩn trương.

5 giờ trước

Tạm dừng khai thác mỏ sau vụ nổ mìn khiến đá bay thủng mái nhà dân

Cơ quan chức năng quyết định tạm dừng việc nổ mìn khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần 207 sau vụ đá bay làm thủng mái nhà dân.

19:21 19/3/2026

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://vov.vn/xa-hoi/hien-truong-vu-sat-lo-mo-da-tai-thanh-hoa-khien-3-nguoi-tu-vong-post1293732.vov

Theo Lê Hải - Minh Châu/VOV

sạt lở mỏ đá Thanh Hóa hiện trường mỏ đá sập mỏ đá thanh hóa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý