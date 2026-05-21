Ông Trịnh Văn Quyết tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa công bố danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 70 vị.

Cơ cấu trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2032, gồm 28 vị là người đứng đầu tổ chức thành viên; 8 vị là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 16 cá nhân tiêu biểu là trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực; 3 cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo; 4 cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; 1 cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 10 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Theo đề án nhân sự được Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.